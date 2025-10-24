Президент вручил награды ко Дню Республики ряду казахстанцев

— Сегодня в этом зале присутствует Мурат Кенесович Каражуманов. Посвятив неустанной трудовой деятельности около 45 лет, он внес большой вклад в развитие сельского хозяйства.

Талантливый механизатор делится своим богатым опытом с молодыми специалистами, для которых он служит ориентиром на жизненном пути.

— Более 30 представителей семьи Каражумановых работают в аграрной отрасли, их общий трудовой стаж превышает 600 лет. Поэтому я принял решение присвоить Мурату Кенесовичу Каражуманову звание «Қазақстанның Еңбек Ері».

В Год рабочих профессий мы чествуем тех, кто своим усердным трудом содействует прогрессу Казахстана.

— В этот знаменательный день мы воздаем должное Сергею Петровичу Чернобаю — заслуженному шахтеру и полному кавалеру знака «Шахтерская слава», ставшему настоящей легендой угольной отрасли нашей страны. Он яркий представитель большой трудовой династии, в которой все — родители, супруга, дети — связали свои судьбы с этой поистине героической профессией. Общий трудовой стаж этой славной семьи превышает 150 лет — это не просто красивая цифра, а летопись трудовой доблести и профессиональной преемственности. Уверен, династия Чернобаев продолжит вносить большой вклад в развитие страны и станет символом верности делу и неиссякаемой силы трудовых традиций. Сергею Петровичу Чернобаю присваивается высшая степень отличия — звание «Қазақстанның Еңбек Ері».

Также в зале находится Александр Анатольевич Касицин — полный кавалер ордена «Еңбек Даңқы», крупный специалист, прошедший путь от зоотехника до главы одного из передовых агропромышленных хозяйств страны. ТОО «Галицкое» добивается выдающихся показателей, вкладывая большие ресурсы в преображение села и заботу о тружениках. За заслуги перед Родиной Александр Анатольевич Касицин награждается высшим орденом «Отан». Олицетворением подлинного патриотизма и преданности делу является заслуженный журналист Казахстана Сергей Васильевич Харченко. Признанный мастер печатного слова, мудрый руководитель, талантливый преподаватель, он внес и продолжает вносить значительный вклад в развитие отечественной журналистики и воспитание подрастающего поколения. Сергей Васильевич Харченко стал кавалером ордена «Барыс» I степени».

— Всем известно имя выдающегося археолога Зейноллы Самашева. Он открыл Берельский курган, считающийся уникальным достоянием нашей цивилизации, и внес большой вклад в его глубокое изучение. Это открытие, несомненно, вывело историческую науку на совершенно новый уровень. А известный ученый-картограф Мухит-Ардагер Сыдыкназаров принимает активное участие в расширении представлений о нашей истории. Учитывая вклад этих ученых в развитие отечественной науки, я решил присудить им Государственную премию имени Ахмета Байтурсынулы. Сегодня данная премия вручается впервые.

Орденом «Барыс» ІІ степени награждается прославленный спортсмен Шавкат Рахмонов, который много делает для создания объективного образа нашей страны, ее пропаганды за рубежом.

В этом году исполняется 30 лет со дня создания Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея — уникальная структура, незыблемый символ нашего нерушимого единства. Ее члены неустанно трудятся во имя укрепления стабильности в стране. Укрепление согласия и сплоченности в обществе — это и есть проявление подлинного патриотизма.

— Сегодня я вручу орден «Ел бірлігі» представителям нескольких этнокультурных центров нашей страны. Культура — залог духовной самостоятельности нации. Поэтому мы с неизменным уважением относимся к тем, кто посвятил свою жизнь служению искусству.

За выдающиеся достижения в духовной сфере звание «Қазақстанның Халық әртісі» присвоено известным деятелям искусств Болату Абдилманову, Тамараасар Жанқұл, Шынар Жанысбековой. За большой вклад в развитие культуры звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» удостоены Нина Жмеренецкая, Бахыт Хаджибаев, Зарина Алтынбаева и Айгерім Алтынбек. Обладателем звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» стал также Иван Сауэр, который внес значительную лепту в развитие сельскохозяйственной отрасли.