    17:50, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Международный партнер ТРК Президента опубликовал фильм о визите Касым-Жомарта Токаева в Пакистан

    Партнер Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстана Associated Press of Pakistan опубликовал документальный фильм, посвященный государственному визиту Президента Казахстана в Пакистан, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Визит Президента в Пакистан, конституционная реформа и Олимпиада-2026 — обзор недели в Казахстане
    Фото: Акорда

    Документальный проект под названием Strategic Partnership: Kazakhstan & Pakistan был опубликован на английском языке партнёром Телерадиокомплекса – Associated Press of Pakistan – на его официальных страницах в социальных сетях.

    Проект подготовлен digital-командой TRK LAB и реализован в новом для отечественных медиа формате.

    Уникальность фильма заключается в его формате: впервые ключевые итоги государственного визита казахстанского лидера представлены в вертикальном документальном виде – без ведущего и без закадрового текста. В основе – живые атмосферные видеокадры официальных мероприятий, редкие закулисные моменты, динамичное музыкальное сопровождение и титры.

    Современная визуальная подача и международный формат позволили проекту привлечь внимание не только казахстанской, но и зарубежной аудитории, подчеркнув развитие стратегического партнерства между Казахстаном и Пакистаном.

    Полная версия документального фильма доступна для просмотра здесь.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с государственным визитом в Пакистан. 

    Визит Главы государства был отмечен как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

