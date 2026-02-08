Международный партнер ТРК Президента опубликовал фильм о визите Касым-Жомарта Токаева в Пакистан

Документальный проект под названием Strategic Partnership: Kazakhstan & Pakistan был опубликован на английском языке партнёром Телерадиокомплекса – Associated Press of Pakistan – на его официальных страницах в социальных сетях.

Проект подготовлен digital-командой TRK LAB и реализован в новом для отечественных медиа формате.

Уникальность фильма заключается в его формате: впервые ключевые итоги государственного визита казахстанского лидера представлены в вертикальном документальном виде – без ведущего и без закадрового текста. В основе – живые атмосферные видеокадры официальных мероприятий, редкие закулисные моменты, динамичное музыкальное сопровождение и титры.

Современная визуальная подача и международный формат позволили проекту привлечь внимание не только казахстанской, но и зарубежной аудитории, подчеркнув развитие стратегического партнерства между Казахстаном и Пакистаном.

Полная версия документального фильма доступна для просмотра здесь.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с государственным визитом в Пакистан.

Визит Главы государства был отмечен как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.