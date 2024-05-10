Метель в мае: почему весной может пойти снег?

Почему происходят подобные погодные аномалии и чем они чреваты для окружающей среды рассказали в ТАСС, передает агентство Kazinform.

Влажность воздуха

Несмотря на распространенное заблуждение, снег может идти и при плюсовой температуре. Метеорологи отмечают, что белые хлопья могут сыпаться с неба даже при +2℃. Конечно, из-за этого характер самого снега меняется: хлопья становятся крупными и рыхлыми, в то время как холодные осадки, сформировавшиеся при температуре ниже 0℃, по консистенции скорее напоминают стиральный порошок.

Ключевую роль в весенних осадках играет влажность воздуха: если она достаточно низкая, снег может выпасть. Окружающая среда будет как бы поглощать лишнюю влагу из холодных осадков, предотвращая их таяние: за счет силы испарительного охлаждения температура может и вовсе снизиться до подходящих для снега значений.

Точка росы

Свою роль в сохранении снега играет и так называемая точка росы. Этот показатель демонстрирует, какой должна быть температура воздуха, чтобы содержащийся в нем пар начал конденсироваться. Зависимость такая: чем ниже относительная влажность воздуха, тем холоднее он должен быть, чтобы появилась роса. Благодаря этому и в теплую погоду могут сформироваться благоприятные для снега условия: даже при температуре воздуха +7℃, если его точка росы равняется - 3℃, снег может достигнуть земли.

Сила ветра и интенсивность осадков

На том, выпадет ли снег весной, может сказаться сила ветра: чем он слабее, тем с большей вероятностью осадки не превратятся в дождь при теплой погоде. При слабом ветре нисходящий холодный воздух не смешивается с другими более теплыми потоками. Благодаря этому его температура не меняется, что увеличивает вероятность того, что снег достигнет земли и не растает.

Кроме того, свою роль играет и интенсивность осадков: если снега много, он быстрее охладит окружающую среду, создавая благоприятные для весенних сугробов условия.

Опасны ли внезапные снегопады для растений?

Если перепад температуры длился короткое время, а снег быстро растаял, опасности нет. Белоснежный покров действует как утеплитель: он поддерживает тепло в почве и не дает побегам замерзать. Однако при более длительных заморозках некоторые культуры могут не выжить: садоводам лучше заранее готовиться к катаклизмам, особенно если под ударом могут оказаться чувствительные молодые саженцы и бутоны. Деревья же, как правило, легко переносят кратковременные погодные аномалии и никак не реагируют на быстротечные заморозки.

Напомним, 8 мая в Москве прошел сильный снегопад.

Мощнейший за последние 20 лет снегопад прошелся по российскому Среднему Уралу.

1 мая снег пошел в Астане.

18 апреля в Центральной Европе и на Балканах выпал снег. Ранее жители этих регионов столкнулись с необычно жаркой весной, температура воздуха достигала 30°C.