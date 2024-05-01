Снег пошел в Астане

В Астане дождь сменился снегом, передает агентство Kazinform.

Весь последний апрельский день в столице была ненастная погода – моросящий дождь, ветер, холодно. Ближе к полуночи начал идти снег.

Фото: t.me/ztb_qaz

Пользователи соцсетей делятся фото и видео погоды в Астане. В пабликах публикуются и видео с павлодарской трассы, где идет снег.

Ранее в Казгидромете озвучили прогноз погоды на 1-2 мая в Казахстане. Ожидаются сильные осадки на севере, востоке, юго-востоке и центре страны, в ночные часы не исключено переход дождя в снег, также возможны грозы, выпадение града на юго-востоке страны.

27 апреля после установившейся накануне теплой весенней погоды выпал снег в Жуалынском районе Жамбылской области.