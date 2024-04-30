Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане 1-2 мая

В «Казгидромет» дали прогноз погоды на 1-2 мая в Казахстане. Ожидаются сильные осадки на севере, востоке, юго-востоке и центре страны, в ночные часы не исключено переход дождя в снег, также возможны грозы, выпадение града на юго-востоке страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам пресс-секретаря «Казгидромета» Алины Исмагуловой, 1–2 мая в Казахстане усилится порывистый ветер, ночью северных, восточных регионах прогнозируется туман.

— Отрог антициклона из районов Скандинавии обусловит резкое понижение температуры воздуха в северных, восточных и центральных областях ночью до 0-5 тепла, заморозки 1-6 градусов, днем до 5-13 тепла, — заявила Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Она отметила, что холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где вызовет понижение температуратуры воздуха ночью до 2-7 тепла, заморозки 2 градуса, днем до 15-25 тепла.