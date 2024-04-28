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    22:00, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Снег выпал в Жамбылской области

    снег
    Фото: pixabay.com

    После установившейся накануне теплой весенней погоды в Таразе и районах Жамбылской области льют дожди, а в Жуалынском районе выпал снег, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Окруженный горными отрогами Жуалынский район отличается резко-континентальным климатом. Перепады температуры здесь могут достигать значительных величин, а к «сюрпризам» погоды местные жители уже привыкли.

    - 27 апреля в райцентре Бауыржана Момышулы выпал снег. Высота выпавшего снега небольшая. Сейчас небольшой мороз, до -2 градусов, к ночи скорее всего температура еще упадет. Как раз начинают расцветать плодовые деревья, а тут такой мороз, как бы не остаться без своих фруктов, - рассказала корреспонденту агентства Kazinform журналист местного издания Перизат Нурпеисова.

    В то же время в горах Боралдайтау на западе Жуалынского района снега нет.

    - В наших предгорьях снег не выпал, а температура сейчас держится плюсовая, - рассказал житель села Ертай Боралдайского сельского округа Жуалынского района Малик Нукусбеков.

    Жуалы называют «жамбылской Сибирью» из-за многоснежных зим, с крепкими морозами до -30 и более. Районный центр некогда назывался «Бурное», ведь зимние бураны здесь такой силы, что продувает насквозь, а дома заметает снегом до крыш. Обильные снегопады и метели зимой делают непроходимыми трассы Жуалынского района, особенно опасны горные перевалы Куюк и Шакпак.

    Жуалы отличаются по климату от других регионов Жамбылской области, здесь всегда значительно холоднее. Бывает, в Таразе температура +10 +15, трава зеленая, а в Жуалах еще снег не сошел.

    По информации департамента по ЧС Жамбылской области, в ночь с 27 на 28 апреля в регионе ожидаются заморозки до минус двух градусов, усиление ветра порывами до 20 — 25 метров в секунду, вероятны склоновые стоки.

    Ранее синоптики сообщали о возможном подъеме уровня рек в Жамбылской области в связи с прогнозом сильных дождей.

    Склоновые стоки, образовавшиеся по причине проливного дождя, стали причиной подтопления села Жасоркен Кызылкайнарского сельского округа Жамбылского района.

    Теги:
    Погода Регионы Жамбылская область Видео Снег Происшествия
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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