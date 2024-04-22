Уровень воды в реках Жамбылской области поднимется на этой неделе

Пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова озвучила прогноз погоды на ближайшие дни, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, на большую часть территории Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы.

- Пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге ожидаются шквал, пыльная буря. И только на северо-западе, крайнем севере и в центре страны ожидается без осадков, - сказала Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

г. Астана: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла. г. Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 23-25 тепла. г. Шымкент: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 26-28 тепла.