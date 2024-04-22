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    10:19, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реках Жамбылской области поднимется на этой неделе

    река
    Фото: pixabay.com

    Пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова озвучила прогноз погоды на ближайшие дни, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По ее словам, на большую часть территории Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы.

    - Пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге ожидаются шквал, пыльная буря. И только на северо-западе, крайнем севере и в центре страны ожидается без осадков, - сказала Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

    г. Астана: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла.

    г. Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 23-25 тепла.

    г. Шымкент: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 26-28 тепла.

    - В связи с прогнозом сильных дождей с 23 по 26 апреля 2024 года в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. Также возможны подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек, - добавила спикер.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет Вода Жамбылская область Паводки в Казахстане Реки Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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