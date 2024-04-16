Школу и дворы подтопило склоновыми стоками в селе Жамбылской области

Склоновые стоки, образующиеся за счет дождевых и талых вод, стали причиной подтопления села в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Накануне, по прогнозным данным на апрель областного филиала РГП «Казгидромет», в гористой местности Жамбылской области ожидалось появление склоновых стоков, образующихся из-за интенсивных дождевых и талых вод.

По информации пресс-службы областного департамента по чрезвычайным ситуациям, 15 апреля в 20-35 на номер 112 поступила информация о том, что из-за обильных осадков в виде дождя в селе Жасоркен Жамбылского района наблюдается подтопление.

— Дождевой водой (склоновые стоки) подтопило семь дворовых территорий по улице Жасоркен, а также территорию Ауэзовской средней школы. На месте происшествия работают 51 сотрудников ДЧС области, пять представителей местных исполнительных органов, задействовано 14 единиц техники и 6 мотопомп, — говорится в сообщении.

В районном акимате сообщили, что в настоящее время вода спала, однако в село доставляется дополнительный персонал и оборудование.

Село Жасоркен расположено в юго-восточной части Жамбылского района, на правом берегу реки Талас, в 15 километрах к юго-востоку от Тараза. В селе имеется 310 жилых домов, проживает 2 209 человек.

Как сообщалось, территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности. На опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства. Аэровизуальное обследование трех гористых районов провели в Жамбылской области.