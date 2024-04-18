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    16:23, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Снег выпал в Европе

    снег, Европа
    Фото: März, Bernd / Action Press / picturedesk.com

    В Центральной Европе и на Балканах выпал снег. Ранее жители этих регионов столкнулись с необычно жаркой весной, температура воздуха достигала 30°C. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    Погода в Европе вновь удивляет. Со вторника в некоторых районах Австрии идет снег, хотя в выходные температура воздуха превышала 30°C. Снегом завалило, в частности, горный перевал Паксаттель в Каринтии. Произошло несколько аварий, на многих дорогах от водителей требуют надевать цепи противоскольжения. В экстренных службах опасаются, что нагруженные снегом деревья упадут на дороги и линии электропередачи.

    Снег также выпал в Хорватском Загорье, покрыв белым покрывалом части общин Петровско, Хум-на-Сутли, Преграда, Джурманец, Радобой и Есене. Снег с дождем шел местами по всей стране. Жители надеются избежать заморозков, которые могут повредить цветущие фруктовые деревья.

    После двух дней жары температура воздуха в Румынии резко упала почти на 20°C. В город Клуж-Напока на северо-западе страны пришла настоящая зима. Если во вторник столбики термометров показывали 25°C, то в среду — уже 4°C.

    Климатологи считают, что подобные погодные контрасты усиливаются из-за глобального потепления.

    — Ты практически видишь, как меняются экосистемы и климатическая ситуация на планете. Ну что ж, надо привыкать, — сказал один из местных жителей

    Снегом покрылись и горные районы Боснии и Герцеговины, а также столица страны Сараево. При этом ранее температура здесь достигала почти 30°C, что нехарактерно для весны на Балканах.

    Теги:
    Погода Климат Европа Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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