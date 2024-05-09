В Москве прошел сильный снегопад

Осадки в виде снежных хлопьев наблюдаются в Москве в среду с 10 утра, передает собственный корреспондент Kazinform.

По данным Гидрометцентра России, температура в Москве составляет 5-7 градусов выше нуля. Облачность с прояснениями, небольшие осадки местами умеренные (дождь, мокрый снег). Ночью сохранится очень холодная погода с осадками в виде снега и мокрого снега.

В предстоящие дни значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы. На четверг, 9 мая прогнозируется 3-5 градусов выше нуля. Разница от средних значений составит 11 градусов.

Аэропорты в столице РФ и Подмосковье работают штатно. О задержках и отменах рейсов из-за погодных условий не сообщается.