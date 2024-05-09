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    20:18, 08 Май 2024 | GMT +6

    В Москве прошел сильный снегопад

    В Москве прошел сильный снегопад
    Фото: Андрей Любимов / РБК

    Осадки в виде снежных хлопьев наблюдаются в Москве в среду с 10 утра, передает собственный корреспондент Kazinform.

    По данным Гидрометцентра России, температура в Москве составляет 5-7 градусов выше нуля. Облачность с прояснениями, небольшие осадки местами умеренные (дождь, мокрый снег). Ночью сохранится очень холодная погода с осадками в виде снега и мокрого снега.

    В предстоящие дни значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы. На четверг, 9 мая прогнозируется 3-5 градусов выше нуля. Разница от средних значений составит 11 градусов.

    Аэропорты в столице РФ и Подмосковье работают штатно. О задержках и отменах рейсов из-за погодных условий не сообщается.

    Теги:
    Погода Осадки Видео Снег Россия
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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