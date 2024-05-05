Мощнейший за последние 20 лет снегопад прошелся по российскому Среднему Уралу

В Свердловской области и областном центре Екатеринбурга около 79 тысяч человек остались без света из-за прошедшего снегопада, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— Ключевые повреждения энергообъектов вызваны налипанием мокрого снега на провода, обледенением элементов ЛЭП и падением деревьев из-за резких порывов ветра. Подобные серьезные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет, — говорится на странице Telegram-канала правительства Свердловской области.

По информации управления автодорог Свердловской области, в отдельных районах области зафиксированы сильные гололедные явления, отложение мокрого снега на проводах, метель, установление временного снежного покрова.

Для ликвидации последствий обильного снегопада и ледяного дождя задействовано свыше 118 аварийно-восстановительных бригад в составе 351 человека, привлечено 119 единиц спецтехники.