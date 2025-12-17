Meta внедрит новую систему проверки возраста

Как пишет Financial Times, решение Meta знаменует собой важный шаг для интернет-сектора на пути к согласованию единого совместимого стандарта проверки возраста.

Сейчас владелец Facebook, Instagram и WhatsApp сотрудничает с сингапурской компанией K-ID для интеграции технологии AgeKey, разработанной этим стартапом, в свои приложения, планируя внедрить ее в нескольких странах в следующем году.

Антигона Дэвис, руководитель глобального отдела безопасности компании Meta, заявила, что AgeKey — это «гораздо более удобный для пользователя вариант», чем используемые сегодня методы проверки возраста. Система позволяет пользователям подтвердить свой возраст один раз, а затем повторно использовать те же учетные данные в различных совместимых приложениях.

— Сейчас на рынке существует множество различных вариантов, поэтому мы действительно стараемся применить комплексный подход, — сказала она.

AgeKey работает на основе той же стандартной технологии, что и пароли, которые используют встроенную в смартфон систему распознавания лица или отпечатков пальцев в качестве альтернативы паролям для входа в приложения. Пароли поддерживаются всеми основными операционными системами для ПК и смартфонов, а также веб-браузерами.

