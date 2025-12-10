Австралия первой в мире запретила соцсети для детей: что будет за нарушение закона
Закон, запрещающий соцсети для детей младше 16 лет, был принят парламентом страны в ноябре 2024 года, и вступил в силу с полуночи среды, 10 декабря, по местному времени, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Какие платформы попадают под запрет
Запрет распространяется на 10 платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, Reddit и X. Он не распространяется на мессенджер WhatsApp, почтовые программы, онлайн-игры и образовательные проекты. Правительство Австралии заявило, что список будет дополняться по мере появления новых продуктов и перехода молодых пользователей на альтернативные платформы.
Платформы будут соблюдать новые требования, применяя метод определения возраста по онлайн-активности или метод оценки возраста по фотографии-селфи. Они также могут начать проверять возраст по удостоверениям личности или по связанным с аккаунтом банковским счетам.
Запретив доступ к соцсетям детям до 16, австралийские депутаты решили не делать исключение даже для тех, чьи родители согласны, чтобы их ребенок имел аккаунты в соцсетях.
В соответствии с новым законом, в случае если платформы не примут необходимых мер, чтобы ограничить доступ подростков к своим продуктам, они могут быть оштрафованы на сумму до 49,5 млн австралийских долларов (33 млн долларов США).
— Используйте школьные каникулы с максимальной пользой. Вместо того чтобы проводить время, сидя в телефоне, начните заниматься новым видом спорта, научитесь играть на новом музыкальном инструменте или прочтите уже книгу, которая давно лежит на вашей полке. И, самое главное, проведите время со своими друзьями и семьей, вживую, — заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз в видеообращении по поводу вступления нового закона в силу.
Технологии контроля вызывают массу вопросов
Однако большинство платформ утверждают, что новый закон нарушает свободу слова.
Они утверждают, что этот запрет на самом деле может сделать детей менее защищенными и заявляют, что он ущемляет их права, а технологии, с помощью которых планируют контролировать исполнение закона, вызывают массу вопросов.
— Австралия фактически вводит тотальную цензуру, которая сделает ее молодежь менее информированной, лишает ее связи с миром и навыков, необходимых для жизни во взрослом обществе, — заявил Пол Таске из NetChoice, торговой группы, представляющей несколько крупных технологических компаний.
В тщательно сформулированных публичных заявлениях несколько компаний попытались переложить ответственность за исполнение закона на других. Meta и Snap например заявили, что проверкой возраста должны заниматься операторы крупных магазинов приложений — а именно Apple и Google.
Первый судебный иск
Два пятнадцатилетних подростка — Ноа Джонс и Мэйси Нейланд — при поддержке правозащитников добиваются в Высшем суде Австралии признания закона нарушающим их право на свободное общение.
— Я против запрета соцсетей, ведь для нас, молодых австралийцев, это значит остаться без голоса и связи с миром. Мы росли с этим с детства, а теперь это просто внезапно отнимают. Мы даже не знаем, чем еще могли бы заняться, — сказал Ноа Джонс.
Иск был направлен в Высший суд Австралии в конце прошлого месяца.
По мнению правозащитников, подростки используют соцсети как источник информации и общения, и запрет ударит по самым незащищенным категориям населения: детям с инвалидностью, представителям коренных народов, жителям отдаленных районов и подросткам-ЛГБТК+.
Как заявляют эксперты, дети все равно найдут способы обойти запрет — например, через VPN. Гораздо лучше, чтобы все происходило в открытую, а родители активно следили за тем, чем дети занимаются в соцсетях, добавляют они.
Другие страны внимательно наблюдают за процессом
В ответ министр связи Австралии Аника Уэллс заявила в парламенте, что правительство не изменит свою позицию.
— Мы не позволим запугивать себя угрозами. Мы не позволим запугивать себя судебными исками. Мы не позволим крупным технологическим компаниями запугивать себя. От имени австралийских родителей мы будем стоять твердо, — сказала она.
По ее словам, другие страны разделяют эту позицию и обращаются к ней за помощью, в том числе страны Европы, в частности, Греция и Мальта. Дания и Норвегия уже приступили к разработке схожих законов, а Сингапур и Бразилия внимательно наблюдают за процессом.
Ранее Минкультуры Казахстана заявило, что детям до 16 лет могут запретить регистрироваться в соцсетях.
