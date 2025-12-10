Австралия первой в мире запретила соцсети для детей: что будет за нарушение закона

Какие платформы попадают под запрет

Запрет распространяется на 10 платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, Reddit и X. Он не распространяется на мессенджер WhatsApp, почтовые программы, онлайн-игры и образовательные проекты. Правительство Австралии заявило, что список будет дополняться по мере появления новых продуктов и перехода молодых пользователей на альтернативные платформы.

Платформы будут соблюдать новые требования, применяя метод определения возраста по онлайн-активности или метод оценки возраста по фотографии-селфи. Они также могут начать проверять возраст по удостоверениям личности или по связанным с аккаунтом банковским счетам.

Запретив доступ к соцсетям детям до 16, австралийские депутаты решили не делать исключение даже для тех, чьи родители согласны, чтобы их ребенок имел аккаунты в соцсетях.

В соответствии с новым законом, в случае если платформы не примут необходимых мер, чтобы ограничить доступ подростков к своим продуктам, они могут быть оштрафованы на сумму до 49,5 млн австралийских долларов (33 млн долларов США).

— Используйте школьные каникулы с максимальной пользой. Вместо того чтобы проводить время, сидя в телефоне, начните заниматься новым видом спорта, научитесь играть на новом музыкальном инструменте или прочтите уже книгу, которая давно лежит на вашей полке. И, самое главное, проведите время со своими друзьями и семьей, вживую, — заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз в видеообращении по поводу вступления нового закона в силу.

Фото: Pexels

Технологии контроля вызывают массу вопросов

Однако большинство платформ утверждают, что новый закон нарушает свободу слова.

Они утверждают, что этот запрет на самом деле может сделать детей менее защищенными и заявляют, что он ущемляет их права, а технологии, с помощью которых планируют контролировать исполнение закона, вызывают массу вопросов.

— Австралия фактически вводит тотальную цензуру, которая сделает ее молодежь менее информированной, лишает ее связи с миром и навыков, необходимых для жизни во взрослом обществе, — заявил Пол Таске из NetChoice, торговой группы, представляющей несколько крупных технологических компаний.

В тщательно сформулированных публичных заявлениях несколько компаний попытались переложить ответственность за исполнение закона на других. Meta и Snap например заявили, что проверкой возраста должны заниматься операторы крупных магазинов приложений — а именно Apple и Google.

Первый судебный иск

Два пятнадцатилетних подростка — Ноа Джонс и Мэйси Нейланд — при поддержке правозащитников добиваются в Высшем суде Австралии признания закона нарушающим их право на свободное общение.

— Я против запрета соцсетей, ведь для нас, молодых австралийцев, это значит остаться без голоса и связи с миром. Мы росли с этим с детства, а теперь это просто внезапно отнимают. Мы даже не знаем, чем еще могли бы заняться, — сказал Ноа Джонс.

Иск был направлен в Высший суд Австралии в конце прошлого месяца.

По мнению правозащитников, подростки используют соцсети как источник информации и общения, и запрет ударит по самым незащищенным категориям населения: детям с инвалидностью, представителям коренных народов, жителям отдаленных районов и подросткам-ЛГБТК+.

Как заявляют эксперты, дети все равно найдут способы обойти запрет — например, через VPN. Гораздо лучше, чтобы все происходило в открытую, а родители активно следили за тем, чем дети занимаются в соцсетях, добавляют они.

Фото: АЗЕРТАДЖ

Другие страны внимательно наблюдают за процессом

В ответ министр связи Австралии Аника Уэллс заявила в парламенте, что правительство не изменит свою позицию.

— Мы не позволим запугивать себя угрозами. Мы не позволим запугивать себя судебными исками. Мы не позволим крупным технологическим компаниями запугивать себя. От имени австралийских родителей мы будем стоять твердо, — сказала она.

По ее словам, другие страны разделяют эту позицию и обращаются к ней за помощью, в том числе страны Европы, в частности, Греция и Мальта. Дания и Норвегия уже приступили к разработке схожих законов, а Сингапур и Бразилия внимательно наблюдают за процессом.

Ранее Минкультуры Казахстана заявило, что детям до 16 лет могут запретить регистрироваться в соцсетях.

