РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:40, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Детям до 16 лет могут запретить регистрироваться в соцсетях – Минкультуры Казахстана

    В рамках разработанного законопроекта планируется запретить детям в возрасте до 16 лет регистрироваться на онлайн-платформах. Какие ресурсы могут быть охвачены запретом? Об этом сообщило Министерство культуры и информации РК, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    соцсети
    Фото: Pexels

    — Пакет поправок, которые планируется внести в действующее законодательство, недавно был вынесен на общественное обсуждение. В министерство поступило много обращений от родителей, учителей и общественных организаций. С учетом их аргументов, мы изучили международные тенденции, посоветовались с экспертами. В результате было принято решение о внесении правила, запрещающего регистрацию на онлайн-платформах детям до 16 лет. Запрет не распространяется на мессенджеры, он будет применяться только для социальных сетей. Цель запрета — предоставление несовершеннолетним дополнительных гарантий безопасности и защита их от контента негативного содержания, — говорится в ответе министерства на запрос агентства Kazinform.

    Такие ограничения есть в ряде других стран. В Казахстане идет тщательное изучение шагов в этом направлении. 

    — Если общество поддержит это предложение, методы его реализации будут обсуждаться государственными органами. Один из предложенных способов — возложение на собственников онлайн-платформ обязанности проверки возраста детей. С учетом ситуации в Австралии, онлайн-платформы приступили к этим техническим работам, — отмечается в сообщении. 

    Ранее сообщалось, что Австралия запретит детям до 16 лет заводить аккаунты на YouTube.

    Недавно Европарламент утвердил резолюцию о запрете пользования социальными сетями детям до 16 лет.

    Теги:
    Закон и порядок Соцсети Минкультуры и информации Дети Связь, ТВ, IT
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают