Детям до 16 лет могут запретить регистрироваться в соцсетях – Минкультуры Казахстана

— Пакет поправок, которые планируется внести в действующее законодательство, недавно был вынесен на общественное обсуждение. В министерство поступило много обращений от родителей, учителей и общественных организаций. С учетом их аргументов, мы изучили международные тенденции, посоветовались с экспертами. В результате было принято решение о внесении правила, запрещающего регистрацию на онлайн-платформах детям до 16 лет. Запрет не распространяется на мессенджеры, он будет применяться только для социальных сетей. Цель запрета — предоставление несовершеннолетним дополнительных гарантий безопасности и защита их от контента негативного содержания, — говорится в ответе министерства на запрос агентства Kazinform.

Такие ограничения есть в ряде других стран. В Казахстане идет тщательное изучение шагов в этом направлении.

— Если общество поддержит это предложение, методы его реализации будут обсуждаться государственными органами. Один из предложенных способов — возложение на собственников онлайн-платформ обязанности проверки возраста детей. С учетом ситуации в Австралии, онлайн-платформы приступили к этим техническим работам, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Австралия запретит детям до 16 лет заводить аккаунты на YouTube.

Недавно Европарламент утвердил резолюцию о запрете пользования социальными сетями детям до 16 лет.



