Meta ограничивает и удаляет аккаунты с ЛГБТ-контентом по всему миру

Блокировка и ограничения начались еще в октябре и затронули аккаунты в Facebook, Instagram и WhatsApp более чем 50 организаций по всему миру, некоторые из которых обслуживают десятки тысяч людей. Многие из этих организаций находились в Европе и Великобритании, однако запреты также затронули группы, работающие с женщинами в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Были заблокированы горячие линии по вопросам абортов в странах, где искусственное прерывание беременности легально, запрещены аккаунты, пропагандирующие ЛГБТ-тематику и позитивное отношение к сексу, в Европе, а также удалены публикации, содержащие даже неявные, карикатурные изображения обнаженного тела.

Активисты называют это одной из самых масштабных волн цензуры на платформе за последние годы.

— За последний год, особенно после прихода к власти нового президента США, мы наблюдаем явное увеличение числа блокируемых аккаунтов — не только в США, но и во всем мире, что имеет волновой эффект, — заявила Марта Димитрату, исполнительный директор неправительственной организации Repro Uncensored, отслеживающей цифровую цензуру в вопросах гендера и здравоохранения.

Однако Meta опровергла тенденцию к усилению цензуры.

— Каждая организация и каждый человек на наших платформах подчиняются одному и тому же набору правил, и любые заявления о применении мер принуждения на основе групповой принадлежности или пропаганды безосновательны, — говорится в заявлении, добавляя, что политика компании в отношении контента, связанного с абортами, не изменилась.

Активисты обвинили Meta в высокомерии и безразличии, поскольку компания предоставила лишь расплывчатые объяснения причин удаления определенных аккаунтов и, похоже, не желает вступать в диалог.

Но американская технологическая компания заявила, что стремится сократить количество ошибок при применении мер в отношении учетных записей на своей платформе, но добавила, что процесс обжалования решений по заблокированным аккаунтам стал медленным.

Ранее сообщалось, чтто Meta планирует сократить расходы на VR-проекты и готовится к увольнениям.