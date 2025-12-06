Meta планирует сократить расходы на VR-проекты и готовится к увольнениям

Как пишет Bell, Meta планирует значительно урезать инвестиции в проекты виртуальной и дополненной реальности. По данным Bloomberg, в 2026 году финансирование направлений, связанных с Meta Horizon Worlds и гарнитурами Quest, сократят примерно на 30%. Источники отмечают, что первые увольнения в этих подразделениях могут начаться уже в январе.

Марк Цукерберг продолжает настаивать, что VR и AR останутся ключевыми технологиями будущего. Однако значительная часть инвесторов давно считает развитие метавселенной чрезмерно затратным и малоперспективным. На новости о сокращении вложений акции Meta выросли почти на 6%.

За последние пять лет убытки Reality Labs, объединяющей перспективные разработки компании, приблизились к $70 млрд. Bloomberg напоминает, что подобное решение в начале года предсказывал аналитик Forrester Марк Проулкс. Он отмечал, что отказ от «бездонной бочки» метавселенной позволит Meta сосредоточиться на более продуктивных направлениях — прежде всего на развитии искусственного интеллекта, включая языковую модель Llama, сервис Meta AI и интеллектуальные очки.

С последним, вероятно, связан и недавний переход в Meta бывшего главного разработчика пользовательских интерфейсов Apple Алана Дая.