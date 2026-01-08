Meta приостанавливает продажи очков Ray-Ban Display по всему миру

Изначально планировалось начать продажи устройства в Великобритании, Франции, Италии и Канаде в начале 2026 года после успешного старта предыдущих версий. Однако теперь компания решила сосредоточиться на выполнении заказов американских покупателей и пересмотреть стратегию обеспечения доступности продукции на международном рынке.

В Meta называют очки «первым в своем роде продуктом», а списки ожидания на устройство растянулись.

Как отмечается, Ray-Ban Display позволяют пользователям делать фотографии, транслировать контент и взаимодействовать с ИИ-помощником. По данным IDC EMEA, в первом квартале продаж Meta реализовала 15 тысяч единиц Ray-Ban Display и заняла 6% рынка в сегменте умных очков.

На ежегодной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе компания также представила новые функции для очков и наручного браслета Meta Neural Band. Среди нововведений — телесуфлер, позволяющий пользователям читать заметки и прокручивать текст с помощью браслета.

Ранее сообщалось, что Meta сокращает команду исследователей ИИ, а также планирует значительно урезать инвестиции в проекты виртуальной и дополненной реальности.