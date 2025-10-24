Meta сокращает команду исследователей ИИ
Meta сокращает около 600 должностей в своем подразделении Superintelligence Labs, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.
Как сообщает материнская компания Facebook эти меры направлены на то, чтобы сделать подразделение, занимающееся искусственным интеллектом, более гибким.
Сокращения затронут подразделение Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), а также команды, занимающиеся продуктами на базе ИИ и инфраструктурой ИИ, уточнила компания. Однако, новое подразделение TBD Lab, в котором работает несколько десятков исследователей и инженеров, занимающихся разработкой моделей ИИ следующего поколения, не будет затронуто.
Объявление о сокращениях впервые опубликовало издание Axios, ссылаясь на внутреннюю записку компании.
Директор по искусственному интеллекту Александр Ван заявил, что сокращение числа сотрудников поможет упростить процесс принятия решений, а также повысит ответственность, сферу деятельности и влияние каждой роли.
Компания рекомендует данным сотрудникам рассмотреть возможность трудоустройства на другие позиции внутри Meta и рассчитывает, что большинству из них удастся найти новое место в компании.
Во вторник Meta заключила финансовое соглашение на $27 млрд с компанией Blue Owl Capital (OWL.N) — крупнейшую частную инвестиционную сделку в своей истории — чтобы профинансировать строительство крупнейшего дата-центра компании.
Некоторые аналитики отметили, что это соглашение позволит Meta реализовать масштабные планы в сфере ИИ, перенеся большую часть первоначальных затрат и рисков на внешних инвесторов, при этом сохранив меньшую долю владения проектом.
Ранее мы писали, что Meta сократит 3600 сотрудников.
Также сообщалось, что в США сократили 1400 сотрудников ядерного управления из-за шатдауна.