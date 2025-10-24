РУ
    21:36, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Meta сокращает команду исследователей ИИ

     Meta сокращает около 600 должностей в своем подразделении Superintelligence Labs, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Фото: Anadolu

    Как сообщает материнская компания Facebook эти меры направлены на то, чтобы сделать подразделение, занимающееся искусственным интеллектом, более гибким.

    Сокращения затронут подразделение Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), а также команды, занимающиеся продуктами на базе ИИ и инфраструктурой ИИ, уточнила компания. Однако, новое подразделение TBD Lab, в котором работает несколько десятков исследователей и инженеров, занимающихся разработкой моделей ИИ следующего поколения, не будет затронуто.

    Объявление о сокращениях впервые опубликовало издание Axios, ссылаясь на внутреннюю записку компании. 

    Директор по искусственному интеллекту Александр Ван заявил, что сокращение числа сотрудников поможет упростить процесс принятия решений, а также повысит ответственность, сферу деятельности и влияние каждой роли.

    Компания рекомендует данным сотрудникам рассмотреть возможность трудоустройства на другие позиции внутри Meta и рассчитывает, что большинству из них удастся найти новое место в компании.

    Во вторник Meta заключила финансовое соглашение на $27 млрд с компанией Blue Owl Capital (OWL.N) — крупнейшую частную инвестиционную сделку в своей истории — чтобы профинансировать строительство крупнейшего дата-центра компании.

    Некоторые аналитики отметили, что это соглашение позволит Meta реализовать масштабные планы в сфере ИИ, перенеся большую часть первоначальных затрат и рисков на внешних инвесторов, при этом сохранив меньшую долю владения проектом.

    Ранее мы писали, что Meta сократит 3600 сотрудников.

    Также сообщалось, что в США сократили 1400 сотрудников ядерного управления из-за шатдауна. 

     

