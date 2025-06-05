Месторождение графита Сарытоган включено в список стратегических инициатив Евросоюза
В рамках Конгресса по горно-металлургическому комплексу AMM 2025 состоялась межправительственная встреча, на которой директор по промышленной политике Европейской комиссии Жоаким Нуньес де Алмейда официально объявил о включении проекта «Сарытоган» в список стратегических проектов Европейского Союза, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства, присвоение данного статуса означает, что Европейская комиссия инициировала процесс привлечения инвестиций в развитие месторождения графита Сарытоган, расположенного в Карагандинской области Казахстана. Согласно оценкам, общие капитальные затраты определены в диапазоне от 62 до 344 миллионов долларов США.
Кроме того, Европейская комиссия выразила готовность поддержать казахстанское предприятие в заключении оффтейк-контрактов с европейскими партнёрами, что обеспечит устойчивые каналы сбыта и повысит инвестиционную привлекательность проекта.
Учитывая значимость данного решения, в рамках AMM 2025 была организована официальная церемония вручения статуса с участием представителей средств массовой информации.
Проект «Сарытоган» рассматривается как ключевой элемент укрепления промышленного партнёрства между Европейским Союзом и Республикой Казахстан, а также как часть общеевропейской стратегии по обеспечению устойчивых поставок критически важных материалов для зелёного и цифрового перехода ЕС.
Напомним, в Астане проходит Международный горно-металлургический конгресс, в ходе которого стало известно, что в геологоразведку Казахстана привлечены 420 млрд тенге, объем произведенной продукции ГМК в РК составил свыше 14,3 трлн тенге.
Также сообщалось о завершении поисковых работ на месторождении мирового класса Куйректыколь.