Месторождение графита Сарытоган включено в список стратегических инициатив Евросоюза

Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства, присвоение данного статуса означает, что Европейская комиссия инициировала процесс привлечения инвестиций в развитие месторождения графита Сарытоган, расположенного в Карагандинской области Казахстана. Согласно оценкам, общие капитальные затраты определены в диапазоне от 62 до 344 миллионов долларов США.

Кроме того, Европейская комиссия выразила готовность поддержать казахстанское предприятие в заключении оффтейк-контрактов с европейскими партнёрами, что обеспечит устойчивые каналы сбыта и повысит инвестиционную привлекательность проекта.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Учитывая значимость данного решения, в рамках AMM 2025 была организована официальная церемония вручения статуса с участием представителей средств массовой информации.

Проект «Сарытоган» рассматривается как ключевой элемент укрепления промышленного партнёрства между Европейским Союзом и Республикой Казахстан, а также как часть общеевропейской стратегии по обеспечению устойчивых поставок критически важных материалов для зелёного и цифрового перехода ЕС.

Напомним, в Астане проходит Международный горно-металлургический конгресс, в ходе которого стало известно, что в геологоразведку Казахстана привлечены 420 млрд тенге, объем произведенной продукции ГМК в РК составил свыше 14,3 трлн тенге.

Также сообщалось о завершении поисковых работ на месторождении мирового класса Куйректыколь.