Мешки с песком для укрепления дамбы украли в Атырау

В Атырау задержаны люди, укравшие с берега реки Урал (Жайык) мешки с песком, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе атырауского областного департамента полиции, инцидент произошел 18 апреля около 21:00.

— Арестованы подозреваемые, похитившие мешки с песком, приготовленные для укрепления дамбы на берегу реки Урал. Подозреваемые — четверо мужчин и одна женщина. Возраст мужчин составил 32, 37, 38 и 42 года, а женщине — 34 года. Предварительно сговорившись погрузили в машину мешки с песком, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о хищении.

Ранее сообщалось, что техника из трех регионов задействована в строительстве дамбы в Атырау.

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