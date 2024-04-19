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    11:23, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Мешки с песком для укрепления дамбы украли в Атырау

    паводки Атырауская область
    Фото: Мажилис

    В Атырау задержаны люди, укравшие с берега реки Урал (Жайык) мешки с песком, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе атырауского областного департамента полиции, инцидент произошел 18 апреля около 21:00.

    — Арестованы подозреваемые, похитившие мешки с песком, приготовленные для укрепления дамбы на берегу реки Урал. Подозреваемые — четверо мужчин и одна женщина. Возраст мужчин составил 32, 37, 38 и 42 года, а женщине — 34 года. Предварительно сговорившись погрузили в машину мешки с песком, — сообщили в пресс-службе ведомства.

    В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о хищении.

    Ранее сообщалось, что техника из трех регионов задействована в строительстве дамбы в Атырау.

    В связи с чрезвычайной ситуацией в Атырауской области муниципалитет г. Боржоми (Грузия) направил гуманитарную помощь.

    Пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова рассказала о паводковой ситуации в регионах страны.

    По поручению Главы государства для принятия мер по ликвидации ЧС природного характера разбронированы материальные ценности из государственного материального резерва. 14 вагонов с кроватями доставили эвакуированным из Атырауской области в Мангистау.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Река Урал Дамба Паводки в Казахстане
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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