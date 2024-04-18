16:00, 18 Апрель 2024 | GMT +6
В Атырау прибыла гуманитарная помощь из Грузии
В связи с чрезвычайной ситуацией в Атырауской области муниципалитет г. Боржоми (Грузия) направил гуманитарную помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперативный штаб по ЧС.
В связи со сложившейся в регионе ситуацией, муниципалитет г.Боржоми оказал гуманитарную помощь, доставив в Атырау 3 000 бутылок минеральной воды «Боржоми».
В сентябре прошлого года Атырау и Боржоми стали городами-побратимами.
Ранее сообщалось, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики направило более 50 тонн гуманитарной помощи в Республику Казахстан для борьбы с последствиями масштабных паводков.