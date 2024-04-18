В Атырау прибыла гуманитарная помощь из Грузии

В связи с чрезвычайной ситуацией в Атырауской области муниципалитет г. Боржоми (Грузия) направил гуманитарную помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперативный штаб по ЧС.

В связи со сложившейся в регионе ситуацией, муниципалитет г.Боржоми оказал гуманитарную помощь, доставив в Атырау 3 000 бутылок минеральной воды «Боржоми».

В сентябре прошлого года Атырау и Боржоми стали городами-побратимами.

Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

Ранее сообщалось, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики направило более 50 тонн гуманитарной помощи в Республику Казахстан для борьбы с последствиями масштабных паводков.