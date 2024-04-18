РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    В Атырау прибыла гуманитарная помощь из Грузии

    В Атырау прибыла гуманитарная помощь из Грузии
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    В связи с чрезвычайной ситуацией в Атырауской области муниципалитет г. Боржоми (Грузия) направил гуманитарную помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперативный штаб по ЧС.

    В связи со сложившейся в регионе ситуацией, муниципалитет г.Боржоми оказал гуманитарную помощь, доставив в Атырау 3 000 бутылок минеральной воды «Боржоми».

    В сентябре прошлого года Атырау и Боржоми стали городами-побратимами.

    В Атырау прибыла гуманитарная помощь из Грузии
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Ранее сообщалось, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики направило более 50 тонн гуманитарной помощи в Республику Казахстан для борьбы с последствиями масштабных паводков.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Наводнение Регионы Сотрудничество Грузия Гуманитарная помощь Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!