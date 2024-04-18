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    12:35, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    МВД Кыргызстана направило более 50 тонн гуманитарной помощи в Казахстан

    МВД Кыргызстана направило более 50 тонн гумпомощи казахстанским коллегам
    Фото: МВД Кыргызстана

    Министерство внутренних дел Кыргызской Республики направило более 50 тонн гуманитарной помощи в Республику Казахстан для борьбы с последствиями масштабных паводков, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщают в МВД КР, казахстанским полицейским отправлен гуманитарный груз в виде вещей первой необходимости, лекарственных препаратов, резиновых сапог, дизельных и электрических генераторов, надувных лодок, палаток, матрацев, продуктов питания, одеял, подушек, постельного белья.

    - Эта инициатива стала частью солидарной поддержки между двумя странами в условиях кризиса. Наше сотрудничество с Казахстаном имеет долгую историю, и в такие моменты важно поддерживать друг друга. Мы надеемся, что эта гуманитарная помощь сможет принести облегчение тем, кто борется с последствиями природного катаклизма и поможет в восстановлении затронутых районов, - отметили в ведомстве.

    Напомним, 6 апреля по поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова для регионов Казахстана, пострадавших от паводков и наводнений, Кыргызстан отправил братскому Казахстану 15 грузовых автомашин с 300 тоннами гуманитарного груза. 14 апреля направлена вторая партия гуманитарного груза «Караван помощи» в размере 150 тонн молочной продукции, произведенной в Кыргызстане.

    Теги:
    МВД РК Кыргызстан Гуманитарная помощь Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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