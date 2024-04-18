Об уровне воды в реках Казахстана рассказали в Казгидромете

Пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова рассказала о паводковой ситуации в регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Текущая паводковая ситуация по Атырауской области. На реках области прошли пики половодья. Согласно прогнозу, поступление паводковой волны с территории ЗКО ожидается в третьей декаде апреля. При этом уровень воды превысит опасную отметку 550 см, что приведет к выходу воды из поймы и подтоплению населенных пунктов, расположенных вдоль реки Урал (Жайык) в Махамбетском районе, - сказала Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

По ее словам, в Восточно-Казахстанской области наблюдается первая волна паводка, связанная со снеготаянием на равнинной территории, образованием склоновых стоков и вскрытием рек.

На большинстве внутренних рек Западно-Казахстанской области пики половодья прошли.

Пик половодья на реке Жайык в связи с поступлением воды из РФ (г. Оренбург) в Уральск ожидается 18 – 20 апреля.

Ожидаемое время прибытия воды в Уральск – 16 – 20 апреля, прогнозируемые уровни воды могут достигнуть отметок 990 см – 19 апреля, 1038 см – 20 апреля.

Критическая отметка на гидрологическом посту р. Урал – г. Уральск составляет 850 см, при превышении которой наблюдается обратный отток в реку Шаган, что приведет к подтоплениям дачных массивов Уральска. Также в зоне риска находятся населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал в Бурлинском, Байтерек, Теректинском, Акжаикском районах.

На большинстве рек Костанайской области пик половодья пройден и наблюдаются спады уровней воды.

На большинстве внутренних рек Северо-Казахстанской области прошли пики половодья (первая волна). Началась вторая волна половодья на реке Есиль в связи с поступлением воды с притоков Есиля (реки Терисаккан, Жабай и Калкутан), расположенных в Акмолинской области.

Ожидаемые даты прохождения пиков второй волны половодья на реке Есиль по гидропостам:

- ГП р.Есиль - с.Токсан би – 15 - 20 апреля;

- ГП р.Есиль - с.Покровка - 18 – 23 апреля;

- ГП р.Есиль - с.Новоникольск - 20 – 25 апреля;

- ГП р.Есиль - г.Петропавловск – 22 – 27 апреля.

На большей части Акмолинской области продолжаются колебания уровней воды, местами сохраняются превышения опасных отметок, добегание талых стоков, выходы воды на пойменные участки подтопления населенных пунктов и автодорог от разливов рек и талых вод.

На реках Жабай, Калкутан и боковых притоках - р.Жыланды (приток р.Жабай), р.Боксук, р.Аршалы (притоки р.Калкутан) - половодье идет на спад.

На р.Есиль (граница с СКО) в районе ГП Державинск и Каменный Карьер (Акмолинской области) проходит вторая волна половодья, связанная с добеганием стока, с боковых притоков р.Жабай, р. Жыланды, р.Аршалы, р.Боксук, р.Калкутан. Ожидаются дальнейшие повышения уровней воды.