Госматрезерв: 14 вагонов с кроватями доставили эвакуированным из Атырауской области в Мангистау

По поручению Главы государства для принятия мер по ликвидации ЧС природного характера разбронированы материальные ценности из государственного материального резерва. В Мангистаускую область были доставлены постельные принадлежности и продукты питания. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы акимата Мангистауской области, материальные ценности выпущены из филиалов РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам.

— По железной дороге в наш регион, на территорию индустриального парка, доставили 14 вагонов с кроватями и постельными принадлежностями. Как известно, в Мангистауской области нет угрозы паводков, напротив, мы принимаем эвакуированных граждан из Атырауской области. Для обеспечения их нужд разбронированы материальные ценности из государственного материального резерва. Распределение будет осуществляться на основании заявок городов и районов, где расположены эвакопункты, — сообщил заместитель руководителя управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Мангистауской области Кенжебек Бекмагамбетов.

Помощь также прибыла на территорию Центра производства и логистики Azersun, где было выгружено более 240 тонн продовольственного товара.

— В наш регион поступило четыре тонны макаронных изделий, более 12 тонн гречневой крупы, более 180 тонн муки и так далее. В Мангистауской области дефицита продовольственных товаров не наблюдается. Это стало возможным благодаря одной из мер — в дни, когда дорога Атырау-Актау была закрыта, товары доставлялись по железной дороге. Сейчас мы проводим мониторинг цен, чтобы предотвратить необоснованное повышение цен на продукты, — проинформировал заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Пыкыр Сансызбаев.

Для помощи в разгрузке материальных ценностей задействовали более 150 военнослужащих.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. В разгрузке доставленной помощи задействованы не только государственные служащие и военные, но и спортсмены, а также представители общественности. Сейчас нашей первоочередной целью является предотвращение повышения цен на продукты. В отношении недобросовестных предпринимателей будут приняты меры. Никто не должен использовать сложную ситуацию для личной выгоды. Это должно быть понятно каждому, — сказал Нурлан Ногаев.

Как сообщалось, в связи с паводковой обстановкой в Атырауской области из города Кульсары в города и районы Мангистауской области было эвакуировано более 26 тысяч человек.