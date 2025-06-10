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    11:31, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    МЧС РК инициирует создание собственных контрольных служб

    Министр по ЧС Чингис Аринов на заседании Правительства сообщил о мерах, направленных на усиление безопасности на опасных производствах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чингис Аринов
    Фото: @KZgovernment

    По его словам, анализ аварий на предприятиях показал слабость внутреннего производственного контроля. Сейчас эту работу выполняют сотрудники из разных структур, назначенные самими владельцами опасных производственных объектов.

    – В рамках озвученного мною законопроекта в обязательном порядке на объектах промышленности будет создаваться самостоятельная отдельная служба производственного контроля. Для их функционирования министерством будут разработаны соответствующие нормативы. Это усилит собственный контроль на производстве и повысит ответственность владельцев, – считает министр Аринов.

    Ранее министр сообщил, что МЧС инициировало законопроект, согласно которому владельцы опасных производственных объектов будут обязаны разрабатывать Сводный план обновления и технического перевооружения. Документ будет подлежать обязательному согласованию с ведомством.

    Кроме того, ужесточаются требования к профессиональным аварийно-спасательным службам. Теперь они должны быть оснащены оборудованием и техникой на праве собственности, а не во временном пользовании.

    Также министр напомнил, что по поручению Главы государства утвержден План развития промышленной безопасности, включающий внедрение цифровых решений и современных систем безопасности.

    – С прошлого года совместно с QARMET мы эту работу начали. Положительно хочу отметить, что благодаря скоординированным решениям и мерам на шахтах фактов аварий не зарегистрировано, – сообщил Чингис Аринов.

    Как сообщалось ранее, более 445 тысяч рабочих мест в Казахстане считаются опасными.

    Свыше 7,5 тысяч объектов приостановили работу из-за нарушений безопасности в Казахстане.

    В Казахстане создадут цифровые профили предприятий по безопасности труда. 

    Госинспекторы смогут приостанавливать работу предприятий в Казахстане.

    Теги:
    МЧС Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Чингис Аринов
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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