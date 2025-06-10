МЧС РК инициирует создание собственных контрольных служб

По его словам, анализ аварий на предприятиях показал слабость внутреннего производственного контроля. Сейчас эту работу выполняют сотрудники из разных структур, назначенные самими владельцами опасных производственных объектов.

– В рамках озвученного мною законопроекта в обязательном порядке на объектах промышленности будет создаваться самостоятельная отдельная служба производственного контроля. Для их функционирования министерством будут разработаны соответствующие нормативы. Это усилит собственный контроль на производстве и повысит ответственность владельцев, – считает министр Аринов.

Ранее министр сообщил, что МЧС инициировало законопроект, согласно которому владельцы опасных производственных объектов будут обязаны разрабатывать Сводный план обновления и технического перевооружения. Документ будет подлежать обязательному согласованию с ведомством.

Кроме того, ужесточаются требования к профессиональным аварийно-спасательным службам. Теперь они должны быть оснащены оборудованием и техникой на праве собственности, а не во временном пользовании.

Также министр напомнил, что по поручению Главы государства утвержден План развития промышленной безопасности, включающий внедрение цифровых решений и современных систем безопасности.

– С прошлого года совместно с QARMET мы эту работу начали. Положительно хочу отметить, что благодаря скоординированным решениям и мерам на шахтах фактов аварий не зарегистрировано, – сообщил Чингис Аринов.

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