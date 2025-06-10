Более 445 тысяч рабочих мест в Казахстане считаются опасными - Минтруда

По ее словам, в 2024 году от несчастных случаев пострадало 1 408 человек, в том числе 202 – со смертельным исходом. Более 445 тысяч рабочих мест по-прежнему классифицируются как вредные и (или) опасные.

Профессиональная утрата трудоспособности установлена у 15 976 граждан, включая 8 204 по профессиональным заболеваниям и 7 771 по производственным травмам.

С 2024 года внедрена Карта трудового риска — цифровой инструмент, позволяющий в автоматизированном режиме определять предприятия с повышенным уровнем производственных рисков.

Методология охватывает 23 показателя, включая показатели травматизма, движения по социальным отчислениям, текучесть кадров, наличие профсоюзов и другие параметры.

- С начала внедрения системы из зоны высокого риска выведено 3 тысячи предприятий, охвачено более 90 тысяч работников. Количество предприятий с высоким уровнем риска снизилось с 2 589 до 1 799. Система позволила перейти от инцидентного реагирования к проактивной профилактике, направив усилия на поддержку работодателей в устранении причин потенциальных нарушений, - сообщила Светлана Жакупова.

В Казахстане уровень производственного травматизма снизился на 16,8%.