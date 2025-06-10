В Казахстане создадут цифровые профили предприятий по безопасности труда
Министерством труда и социальной защиты населения РК сегодня разрабатывается модель цифрового профиля предприятия, включающая все параметры охраны труда — от условий до компенсаций, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметила глава ведомства Светлана Жакупова, цель - защита трудовых прав и обеспечение безопасных условий труда.
Работа будет сопровождаться полной цифровизацией процессов в сфере охраны труда, включая автоматизацию бизнес-процессов, связанных с:
- оценкой и актуализацией условий на рабочих местах;
- предоставлением средств индивидуальной защиты;
- реализацией гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях;
- формированием цифрового профиля предприятия в «Цифровой карте предприятия», включающей ключевые параметры состояния охраны труда.
Система позволит на раннем этапе выявлять риски, проводить превентивную работу и оперативно реагировать на изменения условий труда.
Как сообщалось ранее, более 445 тысяч рабочих мест в Казахстане считаются опасными.
Свыше 7,5 тысяч объектов приостановили работу из-за нарушений безопасности в Казахстане.