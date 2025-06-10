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    10:52, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане создадут цифровые профили предприятий по безопасности труда

    Министерством труда и социальной защиты населения РК сегодня разрабатывается модель цифрового профиля предприятия, включающая все параметры охраны труда — от условий до компенсаций, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В Казахстане создадут цифровые профили предприятий по безопасности труда
    Фото: freepik.com

    Как отметила глава ведомства Светлана Жакупова, цель - защита трудовых прав и обеспечение безопасных условий труда. 

    Работа будет сопровождаться полной цифровизацией процессов в сфере охраны труда, включая автоматизацию бизнес-процессов, связанных с:

    • оценкой и актуализацией условий на рабочих местах;
    • предоставлением средств индивидуальной защиты;
    • реализацией гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях;
    • формированием цифрового профиля предприятия в «Цифровой карте предприятия», включающей ключевые параметры состояния охраны труда.

    Система позволит на раннем этапе выявлять риски, проводить превентивную работу и оперативно реагировать на изменения условий труда.

    Как сообщалось ранее, более 445 тысяч рабочих мест в Казахстане считаются опасными

    Свыше 7,5 тысяч объектов приостановили работу из-за нарушений безопасности в Казахстане.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Цифровизация
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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