В Казахстане создадут цифровые профили предприятий по безопасности труда

Как отметила глава ведомства Светлана Жакупова, цель - защита трудовых прав и обеспечение безопасных условий труда.

Работа будет сопровождаться полной цифровизацией процессов в сфере охраны труда, включая автоматизацию бизнес-процессов, связанных с:

оценкой и актуализацией условий на рабочих местах;

предоставлением средств индивидуальной защиты;

реализацией гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях;

формированием цифрового профиля предприятия в «Цифровой карте предприятия», включающей ключевые параметры состояния охраны труда.

Система позволит на раннем этапе выявлять риски, проводить превентивную работу и оперативно реагировать на изменения условий труда.

Как сообщалось ранее, более 445 тысяч рабочих мест в Казахстане считаются опасными.

Свыше 7,5 тысяч объектов приостановили работу из-за нарушений безопасности в Казахстане.