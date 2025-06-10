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    10:46, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Свыше 7,5 тысячи объектов приостановили работу из-за нарушений безопасности в Казахстане

    Министерство по чрезвычайным ситуациям РК проводит проверки на объектах по всей стране для обеспечения пожарной и промышленной безопасности. Об этом сообщил министр Чингис Аринов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рабочие Жұмысшылар промышленность өнеркәсіп
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    – С начала года проверено порядка 16 тысяч объектов, выявлено более 100 тысяч нарушений. За грубые нарушения, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью работников, была приостановлена деятельность свыше 7,5 тысяч объектов, – проинформировал министр.

    По его словам, 95% случаев приостановки деятельности связаны с нарушениями требований пожарной безопасности. В числе самых распространенных – отсутствие или неисправность пожарной автоматики, допуск сотрудников без инструктажа, загромождение эвакуационных выходов.

    Для снижения рисков травматизма и гибели работников МЧС регулярно проводит пожарно-тактические учения на предприятиях.

    – В этом процессе мы обучаем работников навыкам спасения и оказанию первичной помощи при чрезвычайных ситуациях. Всего за пять месяцев проведено свыше 4,5 тысяч учений и занятий. Эту практику мы продолжим, – отметил Чингис Аринов.

    Как сообщалось, более 445 тысяч рабочих мест в Казахстане считаются опасными. 

    Теги:
    Правительство МЧС Правительство РК Регионы Казахстана Регионы Безопасность
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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