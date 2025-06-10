Свыше 7,5 тысячи объектов приостановили работу из-за нарушений безопасности в Казахстане

– С начала года проверено порядка 16 тысяч объектов, выявлено более 100 тысяч нарушений. За грубые нарушения, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью работников, была приостановлена деятельность свыше 7,5 тысяч объектов, – проинформировал министр.

По его словам, 95% случаев приостановки деятельности связаны с нарушениями требований пожарной безопасности. В числе самых распространенных – отсутствие или неисправность пожарной автоматики, допуск сотрудников без инструктажа, загромождение эвакуационных выходов.

Для снижения рисков травматизма и гибели работников МЧС регулярно проводит пожарно-тактические учения на предприятиях.

– В этом процессе мы обучаем работников навыкам спасения и оказанию первичной помощи при чрезвычайных ситуациях. Всего за пять месяцев проведено свыше 4,5 тысяч учений и занятий. Эту практику мы продолжим, – отметил Чингис Аринов.

Как сообщалось, более 445 тысяч рабочих мест в Казахстане считаются опасными.