Госинспекторы смогут приостанавливать работу предприятий в Казахстане

В частности, по ее словам, предлагается:

отказ от обязательного уведомления работодателя о проверке;

предоставление полномочий по приостановке работы при выявлении угроз жизни;

отказ от ограничивающих проверочных листов при внеплановых проверках.

Данные инициативы направлены на устранение формального подхода и повышение эффективности инспекционной деятельности. Соответствующие поправки в законодательство находятся в стадии согласования.

Отдельной проблемой министр назвала использование проверочных листов при внеплановых проверках.

- Мы разделяем необходимость их применения при плановых проверках, но при внеплановых – в случаях поступления обращений от работников и профсоюзов – такая практика ограничивает действия государственных инспекторов труда. Если нарушение, на которое указывает работник, не включено в утвержденный проверочный лист, инспектор не имеет права принять меры. А охватить абсолютно все ситуации проверочными листами невозможно, - отметила Жакупова.

В этой связи Министерством также подготовлены соответствующие поправки.

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