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    11:15, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Госинспекторы смогут приостанавливать работу предприятий в Казахстане

    Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова рассказала, как планируется совершенствовать государственный контроль предприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Светлана Жакупова
    Фото: @KZgovernment

    В частности, по ее словам, предлагается:

    • отказ от обязательного уведомления работодателя о проверке;
    • предоставление полномочий по приостановке работы при выявлении угроз жизни;
    • отказ от ограничивающих проверочных листов при внеплановых проверках.

    Данные инициативы направлены на устранение формального подхода и повышение эффективности инспекционной деятельности. Соответствующие поправки в законодательство находятся в стадии согласования.

    Отдельной проблемой министр назвала использование проверочных листов при внеплановых проверках.

    - Мы разделяем необходимость их применения при плановых проверках, но при внеплановых – в случаях поступления обращений от работников и профсоюзов – такая практика ограничивает действия государственных инспекторов труда. Если нарушение, на которое указывает работник, не включено в утвержденный проверочный лист, инспектор не имеет права принять меры. А охватить абсолютно все ситуации проверочными листами невозможно, - отметила Жакупова.

    В этой связи Министерством также подготовлены соответствующие поправки. 

    Как сообщалось ранее, более 445 тысяч рабочих мест в Казахстане считаются опасными.

    Свыше 7,5 тысяч объектов приостановили работу из-за нарушений безопасности в Казахстане.

    В Казахстане создадут цифровые профили предприятий по безопасности труда.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Светлана Жакупова
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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