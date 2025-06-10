Госинспекторы смогут приостанавливать работу предприятий в Казахстане
Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова рассказала, как планируется совершенствовать государственный контроль предприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.
В частности, по ее словам, предлагается:
- отказ от обязательного уведомления работодателя о проверке;
- предоставление полномочий по приостановке работы при выявлении угроз жизни;
- отказ от ограничивающих проверочных листов при внеплановых проверках.
Данные инициативы направлены на устранение формального подхода и повышение эффективности инспекционной деятельности. Соответствующие поправки в законодательство находятся в стадии согласования.
Отдельной проблемой министр назвала использование проверочных листов при внеплановых проверках.
- Мы разделяем необходимость их применения при плановых проверках, но при внеплановых – в случаях поступления обращений от работников и профсоюзов – такая практика ограничивает действия государственных инспекторов труда. Если нарушение, на которое указывает работник, не включено в утвержденный проверочный лист, инспектор не имеет права принять меры. А охватить абсолютно все ситуации проверочными листами невозможно, - отметила Жакупова.
В этой связи Министерством также подготовлены соответствующие поправки.
Как сообщалось ранее, более 445 тысяч рабочих мест в Казахстане считаются опасными.
Свыше 7,5 тысяч объектов приостановили работу из-за нарушений безопасности в Казахстане.
В Казахстане создадут цифровые профили предприятий по безопасности труда.