Мажилис заинтересован в расширении связей с Национальным собранием Вьетнама

Приветствуя Генерального секретаря Компартии Социалистической Республики Вьетнам, Ерлан Кошанов отметил, что Вьетнам является важным партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии.

Фото: Мажилис

— Официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам в августе 2023 года придал особую динамику нашему сотрудничеству. Ваш ответный государственный визит в Казахстан закрепляет новый этап в истории наших отношений — веху стратегического партнерства. Сегодня у вас состоялись продуктивные переговоры с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Был подписан ряд важных межправительственных документов. Это полностью соответствует духу и характеру нашего взаимодействия, — подчеркнул председатель Палаты.

Фото: Мажилис

Спикер Мажилиса также поздравил То Лама с получением высокой награды из рук Президента Казахстана — ордена «Достық» I степени.

В ходе беседы Ерлан Кошанов выразил заинтересованность Мажилиса в дальнейшем углублении и расширении связей с Национальным собранием Вьетнама, отметив, что между вьетнамскими и казахстанскими парламентариями сложилась хорошая практика регулярных встреч, взаимного обмена визитами на разных уровнях, как в рамках профильных комитетов, так и групп дружбы.

Фото: Мажилис

Зарубежный гость был проинформирован о ходе реализации реформ Главы государства и законотворческой работе многопартийного Парламента.

В свою очередь Генеральный секретарь Компартии Вьетнама заявил о необходимости укрепления и развития всесторонних отношений между странами, в том числе в сфере межпарламентской дипломатии, по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному направлениям, а также по партийной линии.

Фото: Мажилис

Стороны договорились о расширении межпарламентского сотрудничества между двумя странами, обмена законотворческим опытом, законодательной поддержки развития двусторонних отношений в сферах туризма, транспорта, торговли, сельского хозяйства, производства и по другим направлениям.