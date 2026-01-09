Матч «Кайрат» — «Брюгге» в Астане: началась продажа билетов
Стартовали продажи билетов на футбольный матч «Кайрат» — «Брюгге» в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает агентство Kazinform.
Встреча состоится 20 января на стадионе «Астана Арена». Начало матча — в 20:30 по времени Астаны.
Стоимость билетов варьируется в зависимости от категории и составляет 15, 25 и 35 тысяч тенге.
Для оформления билетов покупателю необходимо указать ИИН, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Действуют ограничения: не более двух билетов на одного пользователя, при этом оплата возможна только с одной банковской карты.
Получение билетов осуществляется в электронном формате: SMS-уведомление будет направлено в день матча, а на указанный адрес электронной почты покупатель получит ссылку на QR-билет.
Билеты доступны к покупке в официальных приложениях Freedom SuperApp и Qairat SuperApp
Билетные операторы призывают болельщиков пользоваться исключительно официальными сервисами и остерегаться поддельных предложений и посредников. Покупка билетов у неофициальных продавцов может привести к отказу во входе на стадион, полной потере денежных средств, аннулированию билетов без компенсации.
Отметим, что после шести матчей в Лиге чемпионов «Кайрат» занимает 36-е место в турнирной таблице, набрав одно очко. В предыдущем туре алматинская команда уступила греческому «Олимпиакосу» со счетом 0:1.
28 января «Кайрат» на выезде сыграет с лондонским «Арсеналом».
Ранее сообщалось о том, кто уже покинул «Кайрат» по итогам 2025 года.