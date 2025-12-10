РУ
    «Кайрат» уступил «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов

    Алматинский «Кайрат» провел домашний матч общего этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса», передает корреспондент.

    п
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Игра состоялась на стадионе «Астана Арена» и прошла под руководством судейской бригады из Испании во главе с Хуаном Мартинесом.

    Тренерские штабы команд определили следующие стартовые составы.

    У «Кайрата» с первых минут на поле вышли: Анарбеков, Тапалов, Широбоков, Сорокин, Мата, Глэйзер, Байбек, Мрынский, Рикардиньо, Зария и Эдмилсон.
    «Олимпиакос» начал встречу в составе: Дзолакис, Ортега, Пирола, Бьянкон, Родиней, Музакитис, Эссе, Желсон Мартинш, Шикиньо, Поденсе и Эль-Кааби.

    Первый тайм прошел под контролем гостей. Футболисты «Олимпиакоса» создали ряд опасных моментов, и лишь уверенная игра голкипера Темирлана Анарбекова позволила хозяевам удержать нулевой счет.

    После перерыва в составе алматинцев появились Валерий Громыко и Жоржиньо, что придало команде дополнительную активность в атаке. Однако на 73-й минуте португальский полузащитник гостей Желсон Мартинш воспользовался острым моментом и открыл счет — 0:1. В дальнейшем «Кайрат» трижды выручал каркас ворот, не позволив сопернику увеличить преимущество.

    Следующий матч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» проведет 20 января в Астане против бельгийского «Брюгге».

    Ранее мы писали о том, сколько болельщиков пришло на игру «Кайрат» –«Олимпиакос».

