Обновление состава: кто уже покинул «Кайрат» по итогам 2025 года

Перед началом нового сезона в футбольных командах традиционно наступает период трансферов. «Кайрат» — не исключение. Правда, несмотря на успехи в 2025 году в виде выигрыша Суперкубка РК, защиты итула чемпиона РК и выход в основную стадию Лиги чемпионов через четыре раунда квалификации, состав алматинской команды после 2025 года заметно обновится.

Так, по состоянию на 8 января «Кайрат» точно покинули два легионера — Гиорги Зария из Грузии и Офри Арад из Израиля.

Примечательно, что слухи о том, что Зария покидает команду после 2025 года, появились еще в октябре, однако сам футболист в тот момент опроверг информацию.

Не будет играть за «Кайрат» и казахстанский вратарь Александр Заруцкий, который не выходил на поле с августа 2025 года после полученной травмы в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком».

Расстался «Кайрат» и с бразильским футболистом Элдером Сантаной. Причина аналогична — окончание контракта. В победном матче «Актобе» за Суперкубок Казахстана 2025 года он отметился голом и ассистом, став лучшим игроком матча. Однако в следующей игре форвард получил тяжелую травму, из-за которой выбыл до конца сезона.

Таким образом, на текущий момент известно об окончании сотрудничества «Кайрата» с 4 футболистами.

Однако в скором времени список может пополнить еще один легионер. По некоторым данным, россиянин Егор Сорокин, у которого закончился контракт с клубом 31 декабря 2025 года, заключил новое соглашение с командой на месяц, чтобы помочь команде доигать Лигу чемпионов в январе, после чего возможно покинет команду.

Также различные СМИ «сватают» белоруса Валерия Громыко в клуб турецкой Суперлиги. Также заманчивое предложение от команды первой лиги «Тараз» получил вратарь Шерхан Калмурза.

Что касается новичков, то в «Кайрате» пока он один — это финский полузащитник Яакко Оксанен, перешедший в алматинскую оманду на правах свободного агента. Ранее он играл финский «КуПС» (Куопио).

Напомним, летом 2026 года «Кайрат» покинет воспитанник собственной академии Дастан Сатпаев, чтобы продолжить выступление в клубе Английской премьер-лиги лондонском «Челси». Он уже вошел в историю европейского футбола.

Можно с уверенностью сказать, что алматинский клуб, действующий чемпион Казахстана по футболу, подпишет еще несколько игроков. Ожидаются точечные подписания легионеров. Есть потребность в приобретении центрального защитника и нескольких игроков в группу атаки, а также партнер для вратаря Темирлана Анарбекова.

