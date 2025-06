Массовые антиизраильские протесты прошли в Тегеране. Обзор дня

Иран выпустил утром в пятницу баллистические ракеты по югу Израиля — одна из них нанесла прямой удар по жилому кварталу и технопарку в Беэр-Шеве. Пострадали офисы, включая здание Microsoft, ранены пять человек, закрыта ж/д станция.

В ответ ВВС Израиля ночью нанесли удары по десяткам целей в Иране. По данным армии, поражены объекты в районе Тегерана, включая производственные площадки ракетной и ядерной инфраструктуры. Израиль сообщил об уничтожении компонентов, связанных с проектом СПНД.

Израильские военные заявили, что в атаках на иранскую столицу принимали участие более 60 истребителей, которые, по их словам, использовали около 120 боеприпасов.

Иранская сторона заявила о бомбардировке еще одной больницы в Тегеране. Кроме того, ЦАХАЛ сообщил о перехвате четырех иранских беспилотников над Мертвым морем.

В течение дня израильские военные заявили, что более 25 самолетов израильских ВВС нанесли удары и уничтожили более 35 объектов хранения и запуска ракет в иранских регионах Тебриз и Керманшах.

В свою очередь Иран выпустил 25 ракет по Хайфе, Беэр-Шеве и Иерусалиму. В результате два человека получили серьезные ранения, один — средней степени тяжести после попадания иранской ракеты в Хайфу

