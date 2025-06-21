Массовые антиизраильские протесты прошли в Тегеране. Обзор дня

Стороны обмениваются ударами

Иран выпустил утром в пятницу баллистические ракеты по югу Израиля — одна из них нанесла прямой удар по жилому кварталу и технопарку в Беэр-Шеве. Пострадали офисы, включая здание Microsoft, ранены пять человек, закрыта ж/д станция.

Фото: x.com / @Mdais

В ответ ВВС Израиля ночью нанесли удары по десяткам целей в Иране. По данным армии, поражены объекты в районе Тегерана, включая производственные площадки ракетной и ядерной инфраструктуры. Израиль сообщил об уничтожении компонентов, связанных с проектом СПНД.

Израильские военные заявили, что в атаках на иранскую столицу принимали участие более 60 истребителей, которые, по их словам, использовали около 120 боеприпасов.

Иранская сторона заявила о бомбардировке еще одной больницы в Тегеране. Кроме того, ЦАХАЛ сообщил о перехвате четырех иранских беспилотников над Мертвым морем.

В течение дня израильские военные заявили, что более 25 самолетов израильских ВВС нанесли удары и уничтожили более 35 объектов хранения и запуска ракет в иранских регионах Тебриз и Керманшах.

В свою очередь Иран выпустил 25 ракет по Хайфе, Беэр-Шеве и Иерусалиму. В результате два человека получили серьезные ранения, один — средней степени тяжести после попадания иранской ракеты в Хайфу

🔴 BREAKING: The Iranian regime has just launched a barrage of ballistic missiles at Haifa—a city where Jews and Arabs live side by side in peace.



One missile struck next to a mosque.



The Iranian regime is firing indiscriminately at civilians—with zero regard for who they hit. pic.twitter.com/TPWOQ4Gg2f — Israel ישראל (@Israel) June 20, 2025

Переговоры в Женеве

В Женеве прошли переговоры с участием глав МИД Великобритании, Франции, Германии, Ирана и главы внешнеполитического ведомства ЕС.

В преддверии запланированной встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что не готов к переговорам с кем-либо, пока продолжаются израильские атаки.

Фото: IRNA

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, накануне заявил, что, по его мнению, «теперь в течение следующих двух недель есть возможность достичь дипломатического решения».

Аракчи заявил, что Иран отклонил запрос США о переговорах

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в пятницу, что Тегеран отклонил просьбу США о начале переговоров.

— Американцы запросили переговоры, и наш ответ — нет, — сказал Аракчи в комментариях, опубликованных новостным агентством Entekhab.

Пезешкиан заявил, что Иран даст «более решительный» ответ, если Израиль продолжит атаки

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что единственный способ положить конец конфликту — это прекратить воздушные атаки со стороны Израиля.

Фото: IRNA

— Мы всегда стремились к миру и стабильности, — сказал он в заявлении, цитируемом иранскими СМИ — В нынешних обстоятельствах прочный мир будет возможен только в том случае, если враг прекратит военные действия и предоставит твердые гарантии прекращения своих террористических провокаций.

Применение тактического ядерного оружия США будет иметь катастрофические последствия — Россия

Применение США тактического ядерного оружия в Иране станет катастрофой, предупредил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о такой возможности.

Глава российской госкорпорации по атомной энергии Алексей Лихачев заявил, что российские специалисты продолжают работать на иранской АЭС «Бушер», и ситуация там остается нормальной.

Он выразил надежду, что предостережения Москвы Израилю не атаковать этот объект были получены израильским руководством.

Министр обороны Израиля отдал приказ усилить атаки на правительственные объекты Ирана

Исраэль Кац в своем заявлении сообщил, что он отдал распоряжение военным усилить атаки на «символы режима» в Тегеране с целью его дестабилизации.

— Мы должны нанести удар по всем символам режима и механизмам угнетения населения, таким как «Басидж», а также по опоре режима, такой как Корпус стражей исламской революции, — заявил Кац.

В Иране проходят массовые демонстрации

Масштабные демонстрации под названием «Победа и гнев» прошли одновременно в Тегеране и других городах Ирана после пятничных молитв.

Демонстрации проходят как в столице, так и в других крупных и малых городах страны. Сотни тысяч человек участвуют в маршах солидарности, скандируя лозунги в поддержку ответных действий Ирана и размахивая флагами Ирана, Палестины и Хезболлы.

Trump 4 days ago: Everyone should immediately evacuate Tehran.



People of Tehran today: pic.twitter.com/CqIOAmC4sH — Daily Iran Military (@IRIran_Military) June 20, 2025

Демонстрации c осуждением действий Израиля против Ирана прошли и в Ираке. Тысячи иракцев собрались на пятничную молитву в районе Садр-Сити в Багдаде, скандируя лозунги против США и Израиля на фоне атак на Иран.

Thousands of Muqtada al-Sadr supporters march through Baghdad in protest against Israel



📸: Ali al-Lami/Rudaw pic.twitter.com/ahdPMtt06X — Rudaw English (@RudawEnglish) June 20, 2025

Министр обороны Израиля предостерег «Хезболлу» от вступления в конфликт с Ираном

Министр обороны Израиля Исраэль Кац призвал ливанскую группировку «Хезболла» проявлять осторожность, заявив, что терпение Израиля по отношению к «террористам», которые ему угрожают, истощилось.

— Генеральный секретарь «Хезболлы» не извлекает уроков из опыта своих предшественников и угрожает действиями против Израиля в соответствии с приказами иранского диктатора, — написал Кац в соцсети X.

МАГАТЭ: реактор «Хондаб» поврежден, но «радиологических последствий» не ожидается

Международное агентство по атомной энергии заявило, что, по его оценкам, в результате ударов Израиля в четверг по исследовательскому тяжеловодному реактору в Араке в районе Хондаб были повреждены ключевые здания на объекте, включая дистилляционную установку.

Однако, как говорится в заявлении, поскольку реактор все еще находился в стадии строительства и не был введен в эксплуатацию, он не содержал ядерных материалов. Поэтому никаких «радиологических последствий» не ожидалось, заявил в своем заявлении глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В заявлении говорится, что изначально ущерб объекту, который ранее назывался Арак, не был заметен, но позднее агентство пришло к выводу, что ключевые здания комплекса были повреждены.

Фото: x.com / @Mdais

Правозащитная группа утверждает, что в результате израильских авиаударов за одну неделю погибли 657 человек и более 2 тыс. получили ранения

Базирующееся в США информационное агентство Human Rights Activists (HRANA) сообщило в пятницу, что в результате израильских атак на Иран за последние семь дней погибли по меньшей мере 657 человек и 2037 получили ранения.

Согласно отчету, в число погибших входят 263 мирных жителя и 164 военнослужащих, а статус еще 230 человек остается неясным. Последними жертвами стали двое солдат, убитых в городе Абхар, провинция Зенджан, сообщает HRANA.

Саудовская Аравия осуждает нападения на мирные ядерные объекты

Комиссия по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии в пятницу осудила любые вооруженные нападения на ядерные объекты, предназначенные для мирных целей, заявив, что подобные действия нарушают международные резолюции.

Заявление было сделано после ударов Израиля по иранским ядерным объектам на фоне воздушной войны между двумя странами.

Иран призвал ЮНЕСКО к защите культурного наследия

Иран официально обратился к ЮНЕСКО с просьбой о срочном вмешательстве для защиты своего культурного и природного наследия от военных угроз, связанных с израильскими атаками.

В официальном письме Генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле Иран подчеркнул свою ответственность за более чем 40 тыс. зарегистрированных на национальном уровне объектов и 28 номинаций на включение в список Всемирного наследия, включая 54 исторических караван-сарая, национальную железную дорогу, гирканские леса, кяризы и исторические сады.