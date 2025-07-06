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    01:37, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Маск объявил о создании политической партии «Америка»

    Илон Маск провел голосование на своей странице в соцсети X и по итогам объявил о создании политической партии «Америка», передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Илон
    Фото: Wikimedia / Trevor Cokley

    — С перевесом 2 к 1 вы захотели новую политическую партию, и она у вас будет. В ситуации, когда нашу страну делают банкротом из-за (избыточных) трат и взяточничества, получается, что мы живем в однопартийной системе, а не демократии. Сегодня партия «Америка» сформирована, чтобы вернуть вам вашу свободу, — написал он в социальной сети X.

    Отмечается, что в голосовании приняли участие более 1,2 млн пользователей соцсети. За создание новой партии высказались 65,4%.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, в июне Илон Маск выступил с резкой критикой в отношении масштабного законопроекта республиканцев, написав в X, что это «отвратительное безобразие». Позже он извинился перед Трампом.

    Недавно стало известно, что напряженность между Трампом и Маском возобновилась.

    Теги:
    Илон Маск Политика Мировые новости США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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