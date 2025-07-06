Маск объявил о создании политической партии «Америка»

— С перевесом 2 к 1 вы захотели новую политическую партию, и она у вас будет. В ситуации, когда нашу страну делают банкротом из-за (избыточных) трат и взяточничества, получается, что мы живем в однопартийной системе, а не демократии. Сегодня партия «Америка» сформирована, чтобы вернуть вам вашу свободу, — написал он в социальной сети X.

Отмечается, что в голосовании приняли участие более 1,2 млн пользователей соцсети. За создание новой партии высказались 65,4%.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, в июне Илон Маск выступил с резкой критикой в отношении масштабного законопроекта республиканцев, написав в X, что это «отвратительное безобразие». Позже он извинился перед Трампом.

Недавно стало известно, что напряженность между Трампом и Маском возобновилась.