Напряженность между Трампом и Маском возобновилась

Миллиардер и бывший советник Трампа заявил, что если законопроект о внутренней политике будет принят, он быстро сформирует новую «Партию Америки» и поддержит кандидатов на первичных выборах, выступающих против практически каждого республиканца в Конгрессе, сообщает The New York Times.

- Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована Американская партия. Нашей стране нужна альтернатива демократическо-республиканской однопартийной партии, чтобы у людей действительно был голос, – заявил Илон Маск.

Маск пообещал предпринять конкретные действия, заявив, что поддержит представителя Томаса Мэсси из Кентукки, одного из самых видных противников законопроекта Трампа.

В свою очередь Трамп пригрозил субсидиями, которые компании Маска, включая SpaceX, получают от федерального правительства.

- Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, безусловно, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономит состояние, – написал Дональд Трамп в социальных сетях.

Президент предложил Департаменту эффективности государственного управления «пристально взглянуть» на субсидии, предлагаемые таким компаниям, как SpaceX и Tesla.

Ранее сообщалось, что Стив Бэннон, старший советник Белого дома во время первого срока Трампа, который конфликтовал с Маском, призвал провести расследование в отношении Маска по ряду вопросов и отменить все его государственные контракты.