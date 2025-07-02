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    20:51, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Напряженность между Трампом и Маском возобновилась

    Напряженность между Дональдом Трампом и его бывшим союзником Илоном Маском возобновилась из-за принятия законопроекта о расходах, президент США пригрозил генеральному директору Tesla отменой государственных субсидии и возвращением в ЮАР, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа
    Фото: кадр из видео nbcnews.com

    Миллиардер и бывший советник Трампа заявил, что если законопроект о внутренней политике будет принят, он быстро сформирует новую «Партию Америки» и поддержит кандидатов на первичных выборах, выступающих против практически каждого республиканца в Конгрессе, сообщает The New York Times.

    - Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована Американская партия. Нашей стране нужна альтернатива демократическо-республиканской однопартийной партии, чтобы у людей действительно был голос, – заявил Илон Маск.

    Маск пообещал предпринять конкретные действия, заявив, что поддержит представителя Томаса Мэсси из Кентукки, одного из самых видных противников законопроекта Трампа.

    В свою очередь Трамп пригрозил субсидиями, которые компании Маска, включая SpaceX, получают от федерального правительства.

    - Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, безусловно, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономит состояние, – написал Дональд Трамп в социальных сетях.

    Президент предложил Департаменту эффективности государственного управления «пристально взглянуть» на субсидии, предлагаемые таким компаниям, как SpaceX и Tesla.

    Ранее сообщалось, что Стив Бэннон, старший советник Белого дома во время первого срока Трампа, который конфликтовал с Маском, призвал провести расследование в отношении Маска по ряду вопросов и отменить все его государственные контракты.

    Теги:
    Илон Маск Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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