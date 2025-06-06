Трампу советуют выдворить Илона Маска из США

- Следует начать официальное расследование его иммиграционного статуса, поскольку я твердо убежден, что он является нелегальным мигрантом и должен быть немедленно депортирован из страны, — заявил также Бэннон в интервью газете The New York Times.

Нарастающее напряжение между Дональдом Трампом и Илоном Маском вылилось в личные нападки и угрозы, отмечает NBC News.

Ссора началась, когда президент США раскритиковал нападки генерального директора Tesla на республиканский законопроект в Конгрессе, которая быстро переросла в потоки в социальных сетях.

- Я очень разочарован, потому что Илон знал внутреннюю работу этого законопроекта. Я очень разочарован в Илоне. Я много помогал Илону, – сообщил Дональд Трамп.

Трамп предположил, что Маск был расстроен тем, что законопроект урезал налоговую льготу, призванную стимулировать покупку электромобилей.

- Илон расстроен, потому что мы приняли мандат на электромобили, который стоил больших денег для электромобилей, а у них с электромобилями возникли трудности, и они хотят, чтобы мы заплатили миллиарды долларов субсидий. Илон знал это с самого начала, – сказал Дональд Трамп.

Tesla – крупнейший производитель электромобилей в США. Продажи компании в последние месяцы снизились, что отражает возросшую глобальную конкуренцию и негативную реакцию, вызванную политической деятельностью Маска. Акции Tesla упали более чем на 20% с начала года.

- Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 в Сенате. Какая неблагодарность, – сообщил Илон Маск.

Трамп ответил на Truth Social, что Маск «сошел с ума». Трамп также предложил, что федеральное правительство может разорвать связи с компаниями Маска, которые имеют миллиарды долларов в контрактах.

В ходе перепалки между Трампом и Маском президент заявил: «Я не против того, что Илон отвернулся от меня, но ему следовало сделать это несколько месяцев назад».

Вскоре после этого Маск поделился постом, в котором сказал, что победит в борьбе с Трампом и что президенту следует объявить импичмент и заменить вице-президентом Дж. Вэнсом. «Да», – написал Илон Маск.

Ранее сообщалось, что Илон Маск раскритиковал законопроект Дональда Трампа.

Акции Маска и Трампа упали после их публичной ссоры.