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    09:59, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Акции Маска и Трампа упали после их публичной ссоры

    Публичный конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом привёл к резкому падению котировок их компаний, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Илон Маск и Дональд Трамп
    Фото: Francis Chung/POLITICO

    Акции Tesla за считаные часы упали на 15% — с $322 до $275, а бумаги Trump Media & Technology Group подешевели на 11%, с $21,8 до $19,3. Компанию Трампа на бирже обозначают тикером DJT — совпадающим с инициалами американского президента. Маск иронично попрощался с Трампом в соцсети: «Хорошего дня, DJT!»

    Поводом для ссоры стало заявление Трампа на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Президент выразил недовольство критикой со стороны Маска в адрес законопроекта о масштабных госрасходах. Он предположил, что претензии миллиардера связаны с сокращением субсидий на электромобили. Маск резко отреагировал: назвал слова Трампа ложью и заявил, что без его поддержки республиканцы проиграли бы выборы.

    Маск вновь запустил кампанию Kill the Bill и напомнил о предполагаемых связях Трампа с Джеффри Эпштейном, опубликовав старое видео с вечеринки 1992 года. Позже он предложил создать новую политическую партию и провёл опрос в соцсети X — более 80% участников поддержали эту идею. Также он одобрил призыв отправить Трампа в отставку и передать пост вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

    Теги:
    Акции Илон Маск США Дональд Трамп
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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