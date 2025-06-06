Акции Маска и Трампа упали после их публичной ссоры

Акции Tesla за считаные часы упали на 15% — с $322 до $275, а бумаги Trump Media & Technology Group подешевели на 11%, с $21,8 до $19,3. Компанию Трампа на бирже обозначают тикером DJT — совпадающим с инициалами американского президента. Маск иронично попрощался с Трампом в соцсети: «Хорошего дня, DJT!»

Поводом для ссоры стало заявление Трампа на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Президент выразил недовольство критикой со стороны Маска в адрес законопроекта о масштабных госрасходах. Он предположил, что претензии миллиардера связаны с сокращением субсидий на электромобили. Маск резко отреагировал: назвал слова Трампа ложью и заявил, что без его поддержки республиканцы проиграли бы выборы.

Маск вновь запустил кампанию Kill the Bill и напомнил о предполагаемых связях Трампа с Джеффри Эпштейном, опубликовав старое видео с вечеринки 1992 года. Позже он предложил создать новую политическую партию и провёл опрос в соцсети X — более 80% участников поддержали эту идею. Также он одобрил призыв отправить Трампа в отставку и передать пост вице-президенту Джей Ди Вэнсу.