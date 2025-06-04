Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа

— Извините, но я просто не могу больше этого выносить. Этот грандиозный, возмутительный, свиной законопроект о расходах Конгресса — отвратительное безобразие. Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете, — написал Илон Маск в Х.

Упоминая «свиной законопроект», Маск использовал термин «pork-filled». Так называют бюджетные траты, пролоббированные политиками в интересах каких-либо узких групп избирателей, бизнесменов или самих политиков.

Реакция Маска была связана с заявлением беспартийного Бюджетного управления Конгресса, что пакет мер увеличит дефицит до $2,3 трлн, поскольку налоговые льготы и увеличение расходов на иммиграционное обеспечение превысят экономию.

Издание NBC News сообщает, что за разочарованием Маска в социальных сетях вероятно стоят четыре проблемы.

Отсутствие в законопроекте налоговых льгот для электромобилей, что было бы выгодно Tesla. Маск настаивал на том, чтобы Федеральное управление гражданской авиации использовало его спутниковую систему Starlink в своих системах управления. Также выдвижение союзника Маска Джареда Айзекмана на пост администратора NASA было отменено, а сам Маск надеялся остаться на своей должности специального государственного служащего сверх 130-дневного срока, но Белый дом в конечном итоге не согласился на это.

— Мы, конечно, уважаем все, что Илон сделал с DOGE. По этому конкретному вопросу у нас разное мнение. Он имеет право на это мнение, но мы собираемся двигаться вперед на полной скорости, — заявил журналистам лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила: «Послушайте, президент уже знает, какую позицию Илон Маск занял по этому законопроекту. Это не меняет мнения президента. Это большой, прекрасный законопроект, и он его придерживается».

Ранее сообщалось, что Илон Маск покинул администрацию Трампа получив золотой ключ от Белого дома.