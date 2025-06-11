Илон Маск извинился перед Трампом

Основатель Tesla и SpaceX признал, что его высказывания «перешли черту».

-Я сожалею о некоторых своих постах о Президенте на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко, — написал бизнесмен в сети X, отметив аккаунт Дональда Трампа.

Ранее Илон Маск выступил с резкой критикой в отношении масштабного законопроекта республиканцев, написав в X, что это «отвратительное безобразие».



