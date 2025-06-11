12:41, 11 Июнь 2025 | GMT +5
Илон Маск извинился перед Трампом
Илон Маск публично извинился за некоторые из своих недавних публикаций о президенте США, передает корреспондент агентства Kazinform.
Основатель Tesla и SpaceX признал, что его высказывания «перешли черту».
-Я сожалею о некоторых своих постах о Президенте на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко, — написал бизнесмен в сети X, отметив аккаунт Дональда Трампа.
Ранее Илон Маск выступил с резкой критикой в отношении масштабного законопроекта республиканцев, написав в X, что это «отвратительное безобразие».