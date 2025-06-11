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    12:41, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Илон Маск извинился перед Трампом

    Илон Маск публично извинился за некоторые из своих недавних публикаций о президенте США, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Маск
    Фото: anews.com.tr

    Основатель Tesla и SpaceX признал, что его высказывания «перешли черту». 

    -Я сожалею о некоторых своих постах о Президенте на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко, — написал бизнесмен в сети X, отметив аккаунт Дональда Трампа.

    Ранее Илон Маск выступил с резкой критикой в отношении масштабного законопроекта республиканцев, написав в X, что это «отвратительное безобразие».

    Теги:
    Илон Маск Мировые новости США Дональд Трамп
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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