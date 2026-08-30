Максимальный уровень пожарной опасности объявили в ряде регионов Греции

Пятый, максимальный уровень пожарной опасности установлен на всей территории Крита, а также на островах Родос и Карпатос, входящих в состав периферии Южных Эгейских островов. Об этом свидетельствует карта пожарной опасности Генерального секретариата гражданской защиты Греции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу .

В Аттике, на Эвбее (Эгрбоз), Лесбосе (Мидилли), Хиосе (Сакыз), Самосе (Сисам), Икарии, Кикладских островах, Калимносе, Косе (Истанкой) и в Лаконии действует четвертый уровень пожарной опасности, соответствующий категории «очень высокий».

Власти призвали соответствующие ведомства, муниципалитеты и региональные администрации повысить уровень готовности, особенно в районах с чрезвычайно высокой и очень высокой пожарной опасностью.

Ожидается, что порывы сильного ветра местами будут достигать 8 баллов по шкале Бофорта, что может осложнить борьбу с возможными пожарами.

Жителей призвали не сжигать сухую траву и ветки, а также не использовать на открытом воздухе оборудование, способное вызвать искры.

Напомним, Греция ведет борьбу с лесными пожарами, охватившими сразу несколько регионов. Из-за лесных пожаров сгорели уже около 100 домов. Также известно, что погибли трое пожарных.



