Магазин и столовую сносят по решению суда в Алматы

В Алматы под снос попали столовая и магазин в микрорайоне Шугыла по улице Жуалы, 88, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным городского управления градостроительного контроля, в результате внеплановой проверки установлено, что собственник (физлицо) строил здание за отсутствием разрешительных документов.

— 28 марта 2023 года управлением в отношении собственника приняты меры по статье 316 части 1, статье 321 КРКоАП и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Поскольку собственником предписание не было исполнено, управлением подан иск на снос в Наурызбайский районный суд Алматы, — сообщили в управлении.

9 ноября 2023 года решением Наурызбайского районного суда города исковые требования удовлетворены, 7 февраля 2024 года Алматинский городской суд оставил решение суда без изменений.

Демонтаж объекта собственником начат накануне, добровольно, с участием судебных исполнителей департамента юстиции города.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев поручил усилить контроль за незаконным строительством. В целом по результатам исковой деятельности по городу с прошлого года полностью или частично снесены 32 незаконных объекта, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы, как Мечта и KHAN.

Недавно в городе начали сносить незаконные пристройки к пентхаусу и крупный объект в предгорье.