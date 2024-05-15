Незаконные пристройки к пентхаусу сносят в Алматы

Управление градостроительного контроля Алматы сообщает о демонтаже пристроек к пентхаусу, расположенному на проспекте аль-Фараби, 101, передает корреспондент агентства Kazinform.

Собственник элитного жилья (физлицо) возвел пристройки вокруг своей квартиры без разрешительных документов.

Управление неоднократно инициировало внеплановые проверки по объекту, однако собственник уклонялся от получения уведомления. Согласно предпринимательскому кодексу РК, проверка может быть начата только при вручении акта о назначении внеплановой проверки субъекту проверки.

Фото: акимат Алматы

— Управлением подано исковое заявление в Бостандыкский районный суд на снос пристройки к пентхаусу общей площадью 150 квадратных метров. Решением Бостандыкского суда от 13 января 2023 года исковые требования Управления на снос удовлетворены. 11 апреля прошлого года Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения, — сообщили в управлении.

К демонтажу незаконно возведенного строения собственник приступил добровольно при участии судебных исполнителей департамента юстиции Алматы.

Ранее в Алматы по решению суда начали демонтировать незаконно возведенного строения в горной местности по улице Кыз Жибек, 25.