Крупный объект сносят в предгорье в Алматы

В Алматы приступили к демонтажу незаконно возведенного строения в горной местности по улице Кыз Жибек, 25, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, объект площадью 544 квадратных метра собственник (физлицо) возвел хозяйственным способом без разрешительной документации, сопровождения авторского и технического надзоров.

Управлением по результатам внеплановой проверки в отношении собственника были приняты меры по статьям 316 части 1, 321, 322 части 1, 463 части 1 КоАП РК, также выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

- За неисполнение требований предписания собственник вновь был привлечен к административной ответственности по статье 462 части 3 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 9 июня 2023 года решением Медеуского районного суда исковое заявление управления на снос объекта удовлетворено, после чего последовали судебные разбирательства по апелляционной жалобе собственника. 21 сентября 2023 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения.

Демонтаж начат сегодня в присутствии судебных исполнителей.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев поручил усилить контроль за незаконным строительством, в частности, в горной местности. В суды были поданы иски по 45 незаконным объектам, по 36 из которых на сегодня исковые требования управления удовлетворены. С прошлого года снесено 28 незаконных объектов.

Недавно в предгорьях Алматы по решению суда начали сносить жилой комплекс «Мечта». До этого под снос также попал ЖК KHAN.