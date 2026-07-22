Лувр откроет для посетителей зал, где были похищены исторические реликвии

В парижском Лувре впервые после ограбления 2025 года откроют для посетителей Галерею Аполлона, передает Kazinform со ссылкой на Анадолу .

Галерея, из которой в октябре 2025 года злоумышленники, разбив витрины, похитили драгоценности, вновь примет посетителей уже 22 июля.

При этом витрины в галерее будут демонтированы, а ранее экспонировавшиеся ювелирные изделия выставляться не будут.

Директор Лувра Кристоф Лерибо в интервью газете Le Parisien сообщил, что после ограбления все ценные коллекции и экспонаты, ранее представленные в Галерее Аполлона, были вывезены из музея.

Напомним, 19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо грабителей проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять украшений. Среди них была корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенная 1 354 бриллиантами, которую злоумышленники уронили при побеге. По оценке следствия, преступление совершили профессионалы, а общая стоимость похищенных драгоценностей составляет около €88 млн.

Четверо преступников похитили восемь исторических украшений, а само ограбление заняло всего семь минут.

Подозреваемые были задержаны примерно через две недели после преступления, однако похищенные исторические реликвии до сих пор не найдены.