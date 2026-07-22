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    Лувр откроет для посетителей зал, где были похищены исторические реликвии

    В парижском Лувре впервые после ограбления 2025 года откроют для посетителей Галерею Аполлона, передает Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    а
    Фото: Синьхуа

    Галерея, из которой в октябре 2025 года злоумышленники, разбив витрины, похитили драгоценности, вновь примет посетителей уже 22 июля.

    При этом витрины в галерее будут демонтированы, а ранее экспонировавшиеся ювелирные изделия выставляться не будут.

    Директор Лувра Кристоф Лерибо в интервью газете Le Parisien сообщил, что после ограбления все ценные коллекции и экспонаты, ранее представленные в Галерее Аполлона, были вывезены из музея.

    Напомним, 19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо грабителей проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять украшений. Среди них была корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенная 1 354 бриллиантами, которую злоумышленники уронили при побеге. По оценке следствия, преступление совершили профессионалы, а общая стоимость похищенных драгоценностей составляет около €88 млн.

    Четверо преступников похитили восемь исторических украшений, а само ограбление заняло всего семь минут.

    Подозреваемые были задержаны примерно через две недели после преступления, однако похищенные исторические реликвии до сих пор не найдены.

    Франция Музеи Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор