Lotte построит отели в Алматы и Alatau City
По итогам встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Lotte Group Дон Бин Шином состоялся обмен меморандумами между компаниями Hotel Lotte Co. Ltd и Sensata Invest о взаимопонимании по строительству отелей Lotte в Алматы и Alatau City, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев на встрече подчеркнул, что Lotte является одним из давних партнеров Казахстана, внесшим значительный вклад в развитие экономического сотрудничества между двумя странами.
Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона.