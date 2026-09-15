Lotte построит отели в Алматы и Alatau City

По итогам встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Lotte Group Дон Бин Шином состоялся обмен меморандумами между компаниями Hotel Lotte Co. Ltd и Sensata Invest о взаимопонимании по строительству отелей Lotte в Алматы и Alatau City, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.