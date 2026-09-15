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    Токаев обсудил с председателем Lotte Group расширение инвестиций в Казахстан

    Президент Казахстана принял председателя Lotte Group Дон Бин Шина, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев обсудил с председателем Lotte Group расширение инвестиций в Казахстан
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Lotte является одним из давних партнеров Казахстана, внесшим значительный вклад в развитие экономического сотрудничества между двумя странами.

    Президент высоко оценил деятельность корейской компании в сфере пищевой промышленности Казахстана, отметив успешный проект по развитию бренда «Рахат» и модернизации производственных площадок в Алматы и Шымкенте.

    Глава государства также акцентировал внимание на планах Lotte Global Logistics по наращиванию транспортно-логистической инфраструктуры с последующим расширением доступа на региональные и международные рынки.

    Токаев обсудил с председателем Lotte Group расширение инвестиций в Казахстан
    Фото: Акорда

    Отдельное внимание в ходе беседы было уделено развитию гостиничного бизнеса. Президент приветствовал подписание соглашения о строительстве первого отеля под брендом Lotte в Алматы, отметив перспективность дальнейшего расширения присутствия компании в Казахстане.

    В свою очередь Дон Бин Шин подтвердил планы по инвестированию в сферы пищевой промышленности, логистических услуг и гостиничного бизнеса. Он также сообщил о намерении компании принять участие в проектах развития Alatau City, включая создание Iconic Complex.

    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор