10:50, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5
LIVE: Прямая трансляция госвизита президента Туркменистана в Казахстан
В Акорде проходит торжественная встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает агентство Kazinform.
В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.
О том, как Астана и Ашхабад последовательно укрепляют двустороннее сотрудничество в политической, экономической и транспортно-логистической сферах — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.