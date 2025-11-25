РУ
    10:50, 25 Ноябрь 2025

    LIVE: Прямая трансляция госвизита президента Туркменистана в Казахстан

    В Акорде проходит торжественная встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает агентство Kazinform. 

    Коллаж: Kazinform

    В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.

    О том, как Астана и Ашхабад последовательно укрепляют двустороннее сотрудничество в политической, экономической и транспортно-логистической сферах — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform. 

    Теги:
    Казахстан Сотрудничество Международные отношения Центральная Азия Туркменистан
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
