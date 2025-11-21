РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:55, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    LIVE: Официальный визит премьер-министра Армении в Казахстан

    Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану, передает агентство Kazinform.

    LIVE: Официальный визит премьер-министра Армении в Казахстан
    Kazinform

    Как сообщает пресс-служба Кабмина, в рамках визита 21 ноября запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

    Вчера Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретил гостя в аэропорту.

    О новом этапе в казахстанско-армянских отношениях — читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Теги:
    Армения Казахстан Астана Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают