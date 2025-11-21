10:55, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5
LIVE: Официальный визит премьер-министра Армении в Казахстан
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану, передает агентство Kazinform.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, в рамках визита 21 ноября запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
Вчера Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретил гостя в аэропорту.
О новом этапе в казахстанско-армянских отношениях — читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.