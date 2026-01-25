Лифты Усть-Каменогорска устарели: городу нужна программа их модернизации

Сейчас больше половины из 740 лифтов города находятся в аварийном состоянии, многие работают с нарушением правил безопасности. А сотни семей ежедневно рискуют здоровьем и временем, поднимаясь пешком на верхние этажи или используя трясущиеся старые кабины.

Программа модернизации лифтов — почему в Усть-Каменогорске ее не было

В Казахстане действует система финансовой поддержки для обновления лифтов и сохранения жилого фонда. Согласно правилам капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, утвержденным приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 29 апреля 2020 года № 246, регионам выделяются бюджетные кредиты на льготных условиях — под 0,1% на срок до семи лет.

Эти средства можно направлять на капитальный ремонт домов, включая замену и ремонт лифтов, а собственники возвращают их постепенно, без большой нагрузки на семейный бюджет. Только вот в Усть-Каменогорске программа не действует.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Ранее в городе просто не было организации, которая могла бы контролировать замену и ремонт лифтов. И отвечать за реализацию республиканской программы. Поэтому она и не работает в регионе. Чтобы решить проблему, мы искали подходящую компанию, ведь по требованиям она должна быть еще и с государственным участием. В итоге решили, что лучше всего подойдет ТОО «ЖЭУ ВКО» — жилищно-эксплуатационное управление ВКО. До этого оно занималась программой термомодернизации, за счет которой ремонтировали многоэтажные дома, но программа прекратила свое существование, а ТОО оказалось на стадии ликвидации с кредиторской задолженностью, — пояснила заместитель руководителя отдела жилищных отношений города Усть-Каменогорска Назгуль Жакыпбекова.

После вмешательства акимата города, организацию сняли с ликвидации и дали возможность восстановиться. Правда, заняло это больше полугода. Документы направили в профильное министерство.

Но требовался протокол о том, что ЖЭУ исключено из проблемного списка. Только после этого областной центр смог бы официально разработать новую программу модернизации лифтов и начать искать финансирование. Сейчас проект документа находится на утверждении у различных госорганов. И, возможно, программа заработает уже в 2026 году.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Почему программа жизненно необходима

Ситуация с лифтами в Усть-Каменогорске и области — критическая. По данным акиматов городов и районов, в Восточном Казахстане насчитывается свыше 3700 многоквартирных домов, всего действует 783 лифта: в Усть-Каменогорске — 740, в Риддере — 34, в районе Алтай — девять.

— Больше половины подъемников отслужили свой срок. Некоторые лифты стоят с момента постройки зданий, им по 30 — 40 лет. Это прямой риск для жителей. Из 380 лифтов, которые работают более 25 лет, 284 требуют полной замены, 98 — серьезного ремонта. 30 кабин в Усть-Каменогорске признаны наиболее аварийными, — рассказали в управлении энергетики и ЖКХ ВКО.

Причем, в некоторых домах кабины отсутствуют вовсе, сохранились только шахты. Такая ситуация, к примеру, в доме по улице Чехова, 5.

— Лифта у нас нет с начала 2000-х годов, уже больше 20 лет. Только шахта зияет, а ведь это — риск для жизни людей. Мы куда только не обращались, ходили по самым разным инстанциям, но ничего не изменилось, — делится жительница дома Елена Тросова.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

В других домах лифты вроде бы есть, но они постоянно выходят из строя. Или даже если работают, то подниматься на них — небезопасно.

— Лифты старые, работают нестабильно, кабины качаются из стороны в сторону. Особенно, если человек едет один, его может бросать, как пушинку. Поэтому всегда ждем попутчиков, так хотя бы чуть стабильнее ведет себя подъемник, — отмечает жительница еще одного проблемного дома по улице Казахстан Мадина Ажикенова.

Как пытались решать проблему власти

Решить проблему власти уже пытались. Больше десяти лет назад часть подъемников в Усть-Каменогорске перевели в коммунальную собственность и начали масштабные ремонты за счет бюджета. Тогда удалось обновить 105 кабин.

— И это был прорыв, с учетом того, что до этого лифты не ремонтировали много лет. Но программу пришлось остановить. Ревизионная комиссия признала такую схему незаконной, ведь имущество принадлежит жителям, а значит, частное. И около 95 лифтов так и остались вроде бы на балансе государства, но без ремонта, — говорит директор лифтовой сервисной компании Асхат Нурушев.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Сейчас в городе снова ищут деньги на ремонт этих самых лифтов, которые находятся в коммунальной собственности.

В прошлом году собирались отремонтировать 20 кабин, но средства в бюджете так и не нашлись. Поэтому на этот год план — обновить уже 20 подъемников — при наличии финансирования.

— Это же официально государственное имущество. Эти лифты можно менять из бюджета напрямую, как делают в других городах Казахстана — в Актау, Рудном. А у нас вроде и собираются выделять деньги, но по остаточному принципу. В других странах вообще все лифты меняют за счет государства. За примерами далеко ходить не надо — так поступают в России, Белоруссии, Азербайджане. И такой подход более правильный, ведь лифт — дорогостоящее оборудование, к тому же, его состояние напрямую влияет на безопасность людей, — добавляет Нурушев.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Ремонт — задача со звездочкой

Сейчас ремонт лифтов — целиком забота горожан. По сути, почти в каждой многоэтажке, где подъемники работают больше 25-ти лет, они регулярно выходят из строя. Жители двенадцатиэтажного дома по улице Казахстан отмечают, что уже замучились делать ремонты.

— Поднимаешься в лифте, а кабина шатается, трясет так, что сердце замирает. Каждый день как испытание, доедешь до своего этажа или нет. Но и без лифта тяжело, особенно нам, пожилым, и семьям с маленькими детьми. Поэтому после очередной поломки опять всем подъездом собираем деньги. В ноябре вот выложили больше 130 тысяч тенге. А в целом за год с небольшим за три лифта в нашем доме мы отдали уже почти 1,5 миллиона тенге, — отмечает председатель ОСИ Галина Ефремова.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Но проблема в том, что ремонтировать лифты становится все сложнее. Поиск нужной запчасти порой занимает 2-3 месяца. А иногда такая не находится вовсе.

— Чаще всего лифты выходят из строя из-за износа лебедки, может течь масло, механизмы ломаются. При этом запчастей таких не найти. К примеру, Карачаевский завод в России уже не существует. Поэтому приходится искать бывшие в употреблении детали. Из старья поддерживаем техническое состояние, но с большим с трудом. Ну и срок службы таких запчастей гораздо короче. И начинается новый круг поисков, — рассказывает заместитель директора лифтовой компании Куаныш Мекежанов.

Становится дороже и сервисное обслуживание. Если срок эксплуатации лифта закончился — то есть превысил 25 лет, обследовать его безопасность нужно уже не раз в три года, а ежегодно.

А это снова дополнительные расходы для жильцов.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Как жители пытаются решать проблему самостоятельно

Уставшие от вечных поломок жители решаются уже на кардинальные меры. В Усть-Каменогорске в прошлом году за счет жильцов заменили четыре лифта. Но и тут не обошлось без механизма рассрочки. Правда, предоставило ее не государство, а сам белорусский завод — производитель лифтов.

— Нашему лифту исполнилось уже 42 года. Он вышел из строя в апреле в прошлом году и почти пять месяцев не работал, запчастей не было. Мы решили поменять кабину. Заключили договор с ТОО «Лифтек». Они предложили нам белорусский могилевский лифт стоимостью 12,8 млн тенге. Конечно, разом такую сумму собрать нереально. Но завод пошел нам навстречу, — делится председатель инициативной группы дома по Набережной имени Славского, 54 Ирина Гладнева.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Условия оказались хоть и не такие выгодные, как по республиканской программе, но посильные.

— От Могилевского завода нам поступило предложение заменить лифты в рассрочку. Первоначальный взнос — 30 процентов, остальная сумма выплачивается в течение года. Жильцы согласились, работы выполнены, все довольны, — рассказывает главный инженер ТОО «Лифтек» Ернар Даулетбек.

Сейчас кабина работает исправно, прошла динамическую проверку.

Почему самостоятельная замена — вариант не для всех

Сейчас жители домов, которые самостоятельно отремонтировали лифты, в месяц выплачивают около 15 тысяч тенге. При этом больше трех миллионов они собрали в качестве первоначального взноса.

Для большинства горожан эта сумма уже неподъемная. А если в подъезде расположено меньше 50-ти квартир, расходы резко возрастают.

— В нашем подъезде — всего 30 квартир. И живут, в основном, пенсионеры. Нам бы растянуть пенсию на продукты и лекарства, о каком лифте может идти речь? Собрать 13-15 миллионов тенге — это просто нереально. Поэтому ждем, когда нам отремонтируют лифт, и ходим пешком на старости лет, — жалуется пенсионерка Арина Еремеева.

А вот рассрочка на семь лет была бы более приемлемым вариантом, уверена женщина. В месяц тогда выходило бы около трех тысяч тенге.

Поэтому горожане с нетерпением ждут новую программу. Власти обещают ускориться.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Как будет работать новая программа

Новая схема предполагает:

Замена лифтов за счет бюджета, но с возвратом средств жителями в рассрочку до семи лет

Контроль состояния оборудования

Привлечение уполномоченной организации для курирования всего процесса

Приоритет — аварийные лифты и дома с долгим сроком эксплуатации

— С запуском программы модернизации жители смогут постепенно заменить устаревшие кабины без единовременной крупной суммы, снизить риск травм и аварий. И пользоваться спокойно лифтами, что особенно важно для семей с детьми, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Это не просто ремонт техники. Это безопасность, здоровье и спокойствие всех жильцов, — поясняет госинспектор отдела жилищных отношений Усть-Каменогорска Али Дидахметов.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

По предварительным оценкам, на замену всех аварийных подъемников потребуется около 5,5 млрд тенге.

Ранее мы рассказывали, что десятки домов рискуют остаться без подъемников в Караганде — там изношено 800 лифтов.